Чимало українців обирають для переїзду та подорожей Велику Британію, зокрема й Англію. І українка поділилася, чи варто переїздити туди, повідомляє vikayurchakk.

Які є плюси та мінуси життя в Англії?

Українка Вікторія переїхала до Англії три роки тому, і перше, про що вона розповіла – це що рівень мови в неї суттєво покращився. Коли дівчина тільки приїхала до країни, вона знала англійську на A2, а зараз володіє мовою на рівні B2.

Окрім того, вона почала в рази краще розуміти носіїв мови. Говорить англійською вона теж значно краще, але все ще з помилками.

Наступна перевага – це зарплатня. Коли дівчина тільки переїхала до Англії, вона працювала прибиральницею 30 годин на тиждень, і отримувала за це 1100 фунтів. Та зараз вона заробляє 2300 фунтів після усіх відрахувань, працюючи офіціанткою. Щоправда, українка має 12-годинні зміни, а сам робочий тиждень складає 45 годин.

Наступна перевага, яку українка відчула після переїзду – можливість більше подорожувати.

Коли я приїхала в Англію, в моєму списку було тільки 8 країн, зараз їх 26. Тобто за три роки в Англії я відвідала вже 18 нових країн,

– поділилася вона.

Але й кілька мінусів у Англії дівчина помітила – за її словами, там далеко не найкращі погода та лікарні.

Але, якщо ми підсумуємо все ще, я все ж задоволена, що вибрала Англію як країну для переїзду. І, можливо, надалі я планую тут залишитися,

– розповіла блогерка.

