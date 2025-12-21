Сколько денег нужно для жизни в Германии в 2025: точная сумма от украинки

Украинка, живущая в Германии, раскрыла, сколько денег нужно для того, чтобы комфортно жить месяц в этой популярной европейской стране.

Германия – это популярная страна среди украинцев и для путешествий, и для переезда. Впрочем, стоимость жизни там может удивить, ведь Германия также – одна из самых дорогих стран Европы, сообщает 24 Канал со ссылкой на vlada_p.s_.

Сколько стоит жизнь в Германии?

Украинка рассказала, что совсем недавно переехала в новую квартиру, и за нее она платит 315 евро, и еще 200 – за коммунальные услуги. А если учесть еще расходы на уборку подъезда и вывоз мусора, стоимость квартиры обходится в целом где-то в 600 евро.

На питание блогер тратит около 500 евро в месяц.

Мы питаемся только дома, рестораны или какие-то доставки – это прямо очень-очень редко, поэтому за питание получается немного. Но мы любим пиво, поэтому на это даю еще где-то 50 евро,

– поделилась девушка.

За спортзал на двоих украинка платит 70 евро, а за интернет – еще 40. Еще 100 евро ежемесячно приходится тратить на бензин для машины. Парень украинки курит, поэтому еще на это уходит примерно 100 евро.

Украинка рассказала о расходах в Германии: смотрите видео

На отпуска и поездки мы откладываем примерно 200 евро, если получается больше, откладываем больше,

– добавила украинка.

В целом же для жизни в Германии двум людям достаточно будет 1660 евро. Впрочем, эта сумма приблизительная, ведь порой случаются непредсказуемые расходы – покупки одежды или обслуживания машины.

