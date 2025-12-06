Дорого и невозможно найти жилье: украинка раскрыла недостатки жизни в Хорватии
- Украинка, которая живет в Хорватии, рассказала о высоких ценах на продукты, платные дороги и сложность в поиске жилья.
- После туристического сезона трудно найти работу, а выбор напитков в кафе значительно меньше, чем в Украине.
Украинка, которая месяц живет в Хорватии, заметила в стране несколько неожиданных минусов, о которых туристы даже не подозревают.
Хорватия – это очень красивая страна, куда многие мечтают поехать на отпуск. Впрочем, жизнь там подойдет далеко не всем, сообщает 24 Канал со ссылкой на churilova_an.
Какие есть минусы жизни в Хорватии?
Цены
Первый недостаток, что заметила украинка – это цены, что значительно выше, чем в Украине.
Продукты, кофе, бытовые мелочи – все стоит больше, чем ты ожидаешь,
– поделилась украинка.
Платные дороги
Платные дороги существуют по всей Европе. И если в Словакии вы планируете путешествовать или ехать куда-то на собственном авто, нужно подготовиться тратиться дополнительно на оплату трасс. В среднем девушке для поездки в другой город приходится тратить 10 евро в обе стороны.
Жилье
Поиск жилья в стране – это очень непростая задача. Очень много квартир в Хорватии сдают только до туристического сезона, а когда он начинается, цены поднимают для туристов. Между тем для долгосрочной аренды выбор совсем небольшой.
Так же трудности возникают и с поиском работы после окончания туристического сезона. Работы, по словам блогера, почти нет даже в крупных городах.
Выбор напитков
Украинка заметила, что выбор в местных кафе значительно меньше, чем в Украине, поэтому если вы привыкли к десяткам позиций в меню, в Словакии ожидать подобного не стоит.
