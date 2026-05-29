Все в кредит и дни без солнца: женщина раскрыла реалии жизни в самой дорогой стране мира

Исландия сейчас – это официально самая дорогая страна в мире. Но если кажется, что жизнь там тогда похожа на сказку, это совсем не так.

Полька Агнешка Ястшембек переехала в Исландию еще 12 лет назад, и именно в этой стране познакомилась со своим будущим мужем, поэтому после обучения осталась жить в стране. Но она быстро обнаружила, что это совсем непростое место для жизни, пишет Interia.

Чем может удивить жизнь в Исландии?

Первое знакомство со страной произвело на Агнешку очень сильное впечатление прежде всего из-за климата и совсем другого ритма жизни. Она переехала туда зимой, в январе, и темнота тогда держалась до 11:30 утра.

Но адаптироваться к жизни в Исландии ей помогла работа в местной кофейне, где она общалась только с исландцами и благодаря этому смогла выучить язык. Тогда же она заметила, насколько приветливые и неформальные местные жители.

К преподавателям университета мы обращались по имени, так же как сейчас я обращаюсь, например, к своей начальнице. Дважды я также видела бывшего президента Исландии в очень будничных ситуациях,

– поделилась женщина.

Но жизнь на севере страны очень серьезно зависит от погоды – иногда дела, что планировались в течение длительного времени, срываются из-за метели, или же перекрыты дороги. А вот когда удается поймать солнце, местные максимально используют это время для отдыха на природе.



Еще один факт, что может удивить туристов – исландцы совсем не такие богатые, как может показаться. Несмотря на то, что в стране очень высокие зарплаты, расходы там еще выше, аренда жилья постоянно растет и есть немало проблем с медициной. Поэтому никого не удивляет, когда семья живет благодаря кредитной карте и не может отложить что-то на "черный день".

Исландия считается богатой страной. Так, зарплаты высокие, но стоимость жизни еще выше. Учреждения здравоохранения находятся в плачевном состоянии, не хватает врачей-специалистов, а частная медицина практически не существует,

– поделилась Агнешка.

Последний факт, на который женщина советует учитывать перед потенциальным переездом – это изоляция. Во время воспитания ребенка в Исландии она столкнулась с тем, что ей не хватает друзей и семьи.

Исландия в целом научила Агнешку спокойнее относиться к вещам, на которые повлиять невозможно, а также ценить простые вещи в жизни. В то же время перед потенциальным переездом она советует взвесить все за и против.