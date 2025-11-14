Вонь на улицах и никакого центрального отопления: вот что раздражает украинку в популярной стране

Украинка, которая уже несколько лет живет в Испании, поделилась вещами, к которым ей в стране пришлось довольно долго привыкать – и многие из них довольно неприятные.

Переезд в другую страну – это всегда непросто. Привыкнуть нужно не только к новым законам и языку, но и к другим обычаям и менталитету, сообщает 24 Канал со ссылкой на yana.launova.

Что нужно знать о жизни в Испании перед переездом?

Первое, о чем не знают люди перед переездом в Испанию, а потом очень сильно удивляются – это запах от собак на улицах. Украинка призналась, что привыкала к нему она долго. Во многих испанских городах не моют дорожки, а владельцы не убирают за своими любимцами. Особенно неприятной ситуация становится летом в жару.

Следующий минус – это отсутствие центрального отопления в большинстве квартир. Это означает, что зимой о способах обогреть свое жилье придется думать самостоятельно. Так же летом может быть очень жарко, и в большинстве квартир под аренду нет кондиционера. Кроме того, и обогреватель, и кондиционер работают от электроэнергии, а это может привести к достаточно высокому чеку за коммунальные услуги.

Что меня бесило довольно долгое время – это медленная доставка посылок. Долго жили до этого и в Польше, и в Украине, где доставка могла быть за один – два дня. А здесь такое бывает редко, – поделилась блогерша.

Также очень часто возникает в Испании проблема с курьерами – они могут сильно опаздывать, или не приходить вообще, а тогда указывать, что получателей посылки не было дома. Та же проблема с мастерами и людьми, что делают ремонт – они очень медленные и никуда не спешат.

Очень долго украинцам приходится стоять в очереди в магазинах – ведь продавцы могут общаться с клиентами, и никто не спешит. Также Испания может не подойти для людей, которые не любят запах табака, ведь в стране курение очень распространено и среди молодежи, и среди стариков.

Почти все лето ночью проходят фестивали, люди запускают фейерверки, а вечеринки могут продолжаться до самого утра, поэтому на это стоит учитывать в выборе города и жилья. В центре города всегда будет громче, поэтому если хочется спокойной жизни, стоит поселиться где-то в центре города.

Последние минусы, которые назвала украинка – это высокие налоги и бюрократия.

