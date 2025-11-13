Дело в том, что эти страны находятся в сложной миграционной ситуации. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сайт Еврокомиссии.

Читайте также Украинцев "массово депортируют" из Португалии: что происходит на самом деле и при чем здесь Россия

Какая ситуация в других странах?

Европейская комиссия обнародовала первый Ежегодный отчет об управлении миграцией и убежищем. Согласно документу, самый высокий уровень прибытия мигрантов зафиксировали в Греции, Испании, Италии и на Кипре. Именно эти страны, которые оказались под наибольшим давлением, получат приоритетный доступ к ресурсам и механизмам поддержки ЕС после вступления в силу Пакта о миграции и убежище в июне 2026 года.

К другой группе Еврокомиссия отнесла еще 12 государств. В частности, Бельгию, Германию, Францию, Польшу, Финляндию и страны Балтии. Там существует риск перегрузки миграционных систем из-за роста количества прибывших, недостаток мест для размещения или попытки использовать миграцию как политическое давление.

Отмечается, что Болгария, Чехия, Эстония, Хорватия, Австрия и Польша сталкиваются со сложной миграционной ситуацией, вызванной "совокупным давлением последних пяти лет". Поэтому эти государства могут обратиться в Совет ЕС с просьбой о частичном освобождении от участия в Пуле солидарности – механизме, который предусматривает перераспределение обязательств между странами Союза по приему мигрантов.

В то же время, как отмечают в Брюсселе, общая ситуация с миграцией в ЕС улучшилась. За период с июля 2024 по июнь 2025 года количество незаконных пересечений границы уменьшилось на 35%, сообщает Polskie Radio. Однако определенные проблемы остаются. В частности, продолжение давления из-за нерегулярных прибытий, перемещение внутри ЕС и использование миграции как оружия со стороны России и Беларуси.

Европейская комиссия призвала государства-члены ускорить внедрение реформ, которые предусмотрены Пактом о миграции и убежище. Это нужно, чтобы до июня 2026 года национальные системы приема и предоставления убежища были полностью готовы к новым правилам.

Что стоит знать о беженцах из Украины в Европе?