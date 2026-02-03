"Не ленивые, им просто все равно": украинка раскрыла выводы за год жизни в Испании
- Украинка, которая живет в Испании, отметила, что испанцы не ленивые, но не склонны делать больше, чем требует их работа.
- Испанцы хорошо относятся к детям, а на каждом шагу можно найти детские площадки, наряду с многочисленными праздниками и традициями.
Украинка, живущая в Испании уже более года, раскрыла, какие успела сделать выводы за это время в стране.
Испания – это невероятная европейская страна, которая притягивает миллионы туристов каждый год. Но жизнь здесь отличается от постоянного отпуска, сообщает ira.fedoriichuk.
Интересно Как переехать в Испанию без денег: простой совет от украинки
Что нужно знать о жизни в Испании?
Украинка выяснила для себя, что испанцы – не ленивые люди, но обычно им просто все равно.
Если есть возможность не перенапрягаться, они ею воспользуются. Только у нас в Украине на одной работе на одной должности можно делать 10 дел, а здесь каждый имеет свою работу, и лишнее они делать точно не будут,
– поделилась украинка.
А вот о парковке в Испании слышать приходилось, вероятно, многим: очень часто испанцы паркуют свои машины очень близко друг к другу, а когда выезжают, "могут забрать бамперы у двух соседей".
Украинка рассказала о жизни в Испании: смотрите видео
Впрочем, хватает и преимуществ – в Испании невероятно хорошо относятся к детям, а площадки для игр здесь можно встретить практически на каждом шагу. Кроме того, есть немало празднований, которые испанцы просто обожают, и часто эти праздники сопровождаются необычными традициями.
Например, перед Новым годом испанцы обязательно покупают лотерейный билет, и очереди за ними могут быть достаточно длинными.
Какие города Испании лучше всего подходят для переезда?
Выбор города – это самая важная часть в переезде. И вот несколько городов, которые подойдут для этого лучше всего, пишет Cotown.
- Барселона;
- Валенсия;
- Мадрид;
- Севилья;
- Малага.
Что еще рассказывают украинцы о жизни за границей?
Украинка из Испании раскрыла малоизвестные нюансы жизни в этой стране и посоветовала "снять розовые очки" перед переездом туда.
Кроме того, в Испании владельцы жилья боятся уезжать прочь даже на несколько недель по очень необычной причине.