"Не ленивые, им просто все равно": украинка раскрыла выводы за год жизни в Испании

Украинка, живущая в Испании уже более года, раскрыла, какие успела сделать выводы за это время в стране.

Испания – это невероятная европейская страна, которая притягивает миллионы туристов каждый год. Но жизнь здесь отличается от постоянного отпуска, сообщает ira.fedoriichuk.

Интересно Как переехать в Испанию без денег: простой совет от украинки

Что нужно знать о жизни в Испании?

Украинка выяснила для себя, что испанцы – не ленивые люди, но обычно им просто все равно.

Если есть возможность не перенапрягаться, они ею воспользуются. Только у нас в Украине на одной работе на одной должности можно делать 10 дел, а здесь каждый имеет свою работу, и лишнее они делать точно не будут,

– поделилась украинка.

А вот о парковке в Испании слышать приходилось, вероятно, многим: очень часто испанцы паркуют свои машины очень близко друг к другу, а когда выезжают, "могут забрать бамперы у двух соседей".

Украинка рассказала о жизни в Испании: смотрите видео

Впрочем, хватает и преимуществ – в Испании невероятно хорошо относятся к детям, а площадки для игр здесь можно встретить практически на каждом шагу. Кроме того, есть немало празднований, которые испанцы просто обожают, и часто эти праздники сопровождаются необычными традициями.

Например, перед Новым годом испанцы обязательно покупают лотерейный билет, и очереди за ними могут быть достаточно длинными.

Какие города Испании лучше всего подходят для переезда?

Выбор города – это самая важная часть в переезде. И вот несколько городов, которые подойдут для этого лучше всего, пишет Cotown.

Барселона;

Валенсия;

Мадрид;

Севилья;

Малага.

Что еще рассказывают украинцы о жизни за границей?