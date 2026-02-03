Іспанія – це неймовірна європейська країна, яка притягує мільйони туристів щороку. Але життя тут відрізняється від постійної відпустки, повідомляє ira.fedoriichuk.

Що потрібно знати про життя в Іспанії?

Українка з'ясувала для себе, що іспанці – не ліниві люди, але зазвичай їм просто все одно.

Якщо є можливість не перенапружуватися, вони нею скористаються. Тільки в нас в Україні на одній роботі на одній посаді можна робити 10 справ, а тут кожен має свою роботу, і зайве вони робити точно не будуть,

– поділилася українка.

А ось про паркування в Іспанії чути доводилося, певно, багатьом: дуже часто іспанці паркують свої машини дуже близько одна до одної, а коли виїжджають, "можуть забрати бампери у двох сусідів".

Українка розповіла про життя в Іспанії: дивіться відео

Втім, вистачає й переваг – в Іспанії неймовірно добре ставляться до дітей, а майданчики для ігор тут можна зустріти практично на кожному кроці. Окрім того, є чимало святкувань, які іспанці просто обожнюють, і часто ці свята супроводжуються незвичними традиціями.

Наприклад, перед Новим роком іспанці обов'язково купляють лотерейний білет, і черги за ними можуть бути досить довгими.

Які міста Іспанії найкраще підходять для переїзду?

Вибір міста – це найважливіша частина у переїзді. І ось кілька міст, які підійдуть для цього найкраще, пише Cotown.

Барселона;

Валенсія;

Мадрид;

Севілья;

Малага.

