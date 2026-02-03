"Магическое слово mañana": украинка раскрыла, что ее больше всего удивляет в Испании

Украинка, которая уже больше года живет в Испании, все не может привыкнуть к нескольким необычным вещам в этой стране – и речь идет вовсе не о сиесте или пиве до обеда.

Испания для многих людей – это море и 300 солнечных дней в году. Впрочем, реальная жизнь здесь несколько отличается от этой невероятной картинки, сообщает ira.fedoriichuk. И несмотря на то, что украинка уже привыкла к тому, что получить документы в Испании – это настоящий квест, другие вещи до сих пор ее удивляют.

Интересно Население больше, чем в Украине: вот какой город самый густонаселенный в мире

Что удивляет украинку в Испании?

Украинка живет в Испании уже год, и летом, по ее словам, температура не радует – жара достигает +40 градусов. В это время сама она старается спрятаться в тень – а вот испанки надевают высокие кожаные сапоги.

Второе – это когда к тебе приходят в гости, и никто не снимает обувь. Просто заходят, и ты такой: ну ок,

– пожаловалась украинка.

В Испании действительно не принято снимать обувь ни в чужом доме, ни в своем собственном, пишет The Local.

А вот если в Испании нужно сходить в магазин, времени на это нужно заложить значительно больше, чем в Украине. Готовьтесь к тому, что в очередях будете стоять долго, ведь кассирши могут долго обсуждать с покупателями личные дела или какие-то рецепты.

Украинка рассказала о необычных нюансах Испании: смотрите видео

О магическом слове mañana, наверное, уже знают все. Да что говорить, я уже и сама его использую,

– добавила украинка.

Это слово означает "завтра", но на практике может означать "через несколько дней", "когда найдется время", или же вообще "никогда".

Что еще рассказывают украинцы за рубежом?