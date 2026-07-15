Многих это "бесит" в Испании: украинка рассказала о необычных моментах

Для многих украинцев, мечтающих о переезде в Испанию, эта страна кажется настоящим раем. Между тем другие не могут адаптироваться к местному ритму и образу жизни.

Украинка Ирина Федорчук, переехавшая в Испанию уже несколько лет назад, призналась, что многих людей раздражают некоторые аспекты жизни в этой стране.

Что раздражает украинцев в Испании?

Первый нюанс, о котором стоит знать украинцам, только подумывающим о переезде в Испанию, – это то, что по воскресеньям большинство магазинов вообще не работают. Кроме того, многие сети супермаркетов закрываются и на религиозные праздники – а их в Испании действительно немало.

Украинка рассказала о нюансах жизни в Испании: смотрите видео

Следующий момент – это то, что испанцы не спешат решать проблемы. При обращении в коммунальные службы, государственные органы и т. д. ответ всегда один – позже или завтра. Впрочем, самой блогерше это не доставляет особых сложностей.

Возможно, когда тебе это говорят сто тысяч раз в год, это может раздражать,

– поделилась украинка.

А следующий нюанс жизни в Испании точно не понравится любителям кофе – ведь кофейные напитки в Испании не очень популярны. "Мне, пожалуйста, лавандовый раф с кокосовой трубочкой на безлактозном облачке" в Испании не работает: заказать там можно только самые простые напитки.

Впрочем, некоторые люди, также живущие в Испании, пожаловались в комментариях, что проблема заключается не только в отсутствии сложных в приготовлении напитков. Сам кофе в Испании чаще всего просто невкусный.