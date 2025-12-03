Тараканы, крысы и вонь: украинка раскритиковала популярную страну в Европе
- Украинка, которая живет в Испании, отметила медлительность предоставления услуг и оформления документов.
- Она также отметила проблемы с тараканами, крысами и неприятными запахами на улицах.
Сейчас немало украинцев живут за границей, и многие только планируют переезд. Но часто люди даже не подозревают, с какими недостатками придется столкнуться в популярных европейских странах.
Украинка Анастасия уже два месяца живет в Испании, и даже за этот период она заметила несколько неожиданных недостатков этой солнечной и популярной среди туристов страны, сообщает 24 Канал со ссылкой на nastia_espa.
Какие есть недостатки жизни в Испании?
Ожидания
Первое, о чем вспомнила украинка – это то, что нужно постоянно ожидать любые услуги. В Испании люди никуда не спешат – и даже если говорят, что дело будет сделано завтра, воспринимать это буквально не стоит: все может затянуться на неделю или даже больше.
В Испании также достаточно долго оформляют документы, а услуги предоставляют медленно.
Иногда кажется, что время здесь идет в совершенно другом темпе,
– поделилась украинка.
Неожиданные соседи
Когда украинка переезжала в Испанию, она совсем не ожидала столкнуться с крысами и тараканами, но в стране это довольно распространенная проблема, особенно в теплое время года. Сама девушка боится обоих вредителей, и сталкиваться с ними ей неприятно.
Украинка раскрыла неожиданные минусы Испании: смотрите видео
Запахи
Они есть не везде, и иногда на улице можно наткнуться на неожиданный неприятный аромат, из-за которого хочется "сменить маршрут".
Пляжная свобода
Украинка рассказала, что в Испании немало женщин на общественных пляжах загорают топлес.
Если бы у меня не было ребенка, мне бы это не мешало,
– добавила девушка.
Что еще рассказывают украинцы за границей?
Украинка, живущая на побережье Хорватии, пожаловалась, что в сезон цены в городе растут едва ли не каждую неделю. Причем подняться может не только стоимость аренды жилья, но и цены на продукты в супермаркетах.
А вот украинка в Португалии раскрыла проблему, от которой страдают и местные жители. Цены на аренду жилья и вообще стоимость жизни очень высока, а вот зарплаты – сравнительно низкие.