Таргани, щури й сморід: українка розкритикувала популярну країну в Європі
- Українка, яка живе в Іспанії, відзначила повільність надання послуг і оформлення документів.
- Вона також зазначила проблеми з тарганами, щурами та неприємними запахами на вулицях.
Зараз чимало українців живуть за кордоном, і багато хто тільки планує переїзд. Та часто люди навіть не підозрюють, з якими недоліками доведеться зіштовхнутися у популярних європейських країнах.
Українка Анастасія вже два місяці живе в Іспанії, і навіть за цей період вона помітила кілька несподіваних недоліків цієї сонячної та популярної серед туристів країни, повідомляє 24 Канал з посиланням на nastia_espa.
Цікаво За одну помилку в Італії можуть оштрафувати на 500 євро: майже ніхто не знає про цей закон
Які є недоліки життя в Іспанії?
Очікування
Перше, про що згадала українка – це те, що потрібно постійно очікувати на будь-які послуги. В Іспанії люди нікуди не поспішають – і навіть якщо кажуть, що справа буде зроблена завтра, сприймати це буквально не варто: все може затягнутися на тиждень чи навіть більше.
В Іспанії також досить довго оформлюють документи, а послуги надають повільно.
Іноді здається, що час тут іде в зовсім іншому темпі,
– поділилася українка.
Несподівані сусіди
Коли українка переїжджала до Іспанії, вона зовсім не очікувала зіштовхнутися з щурами та тарганами, але в країні це досить поширена проблема, особливо в теплу пору року. Сама дівчина боїться обох шкідників, і зіштовхуватися з ними їй неприємно.
Українка розкрила несподівані мінуси Іспанії: дивіться відео
Запахи
Вони є не скрізь, та іноді на вулиці можна наштовхнутися на несподіваний неприємний аромат, через який хочеться "змінити маршрут".
Пляжна свобода
Українка розповіла, що в Іспанії чимало жінок на громадських пляжах засмагають топлес.
Якби в мене не було дитини, мені б це не заважало,
– додала дівчина.
Що ще розповідають українці за кордоном?
Українка, що живе на узбережжі Хорватії, поскаржилася, що в сезон ціни в місті зростають чи не щотижня. Причому піднятися може не лише вартість оренди житла, але й ціни на продукти у супермаркетах.
А ось українка в Португалії розкрила проблему, від якої потерпають і місцеві мешканці. Ціни на оренду житла та загалом вартість життя дуже висока, а ось зарплати – порівняно низькі.