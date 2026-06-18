"Испания вам не подойдет": украинка раскрыла неожиданные недостатки страны

Выбор идеальной страны – — это очень важный момент перед переездом за границу. И несмотря на практически "идеальные" условия в Испании – — море, прекрасный климат и низкие цены, — есть несколько нюансов, на которые нужно обратить внимание.

Украинка Ирина, проживающая в Испании уже не один год, убеждена, что это вовсе не "рай" для мигрантов. Здесь есть несколько существенных минусов, к которым готовы далеко не все, сообщает ira.fedoriichuk.

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Почему Испания может не подойти для переезда?

Первая категория людей, для которых Испания может оказаться просто невыносимой, — это те, кто хочет быстрого, насыщенного ритма жизни. Украинка предупредила, что то, что в Испании всё делается медленно, — это вовсе не миф.

Документы, записи, ответы от госорганов, записи к врачам — всё это может тянуться месяцами,

– поделилась блогерша.

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Еще один момент, на который обязательно нужно обратить внимание, — это жара. Особенно жарко в Андалусии на юге. Температура там часто достигает 40 градусов, и ужасная жара — не редкость.

Если вы плохо переносите жару или у вас высокое давление, лето может стать для вас настоящим испытанием,

– добавила женщина.

Третий нюанс — это сиеста. Она в Испании действительно существует, и это означает, что магазины закрываются в середине дня на несколько часов. Впрочем, это не касается супермаркетов — они работают по более привычному графику.

Также нужно реально оценивать свои шансы в поиске работы. Рынок труда перенасыщен, и найти хорошую работу непросто — особенно людям, не знающим испанского. Что же касается зарплат — они невысокие, а вот цены на аренду часто не соответствуют им.

Например, можно зарабатывать 1800 евро в месяц, и из них 1200 придется отдавать только за аренду жилья.

В то же время украинка отметила, что все эти минусы для некоторых людей могут оказаться плюсами — именно тем, за что они полюбили страну после переезда.