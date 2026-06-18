Українка Ірина, що живе в Іспанії вже не один рік, переконана, що це зовсім не "рай" для мігрантів. Тут є кілька значних мінусів, до яких готовими опиняються далеко не усі, повідомляє ira.fedoriichuk.

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Чому Іспанія може не підійти для переїзду?

Перша категорія людей, для яких Іспанія може виявитися просто нестерпною – це ті, хто хочуть швидкого, насиченого ритму життя. Українка попередила, що те, що в Іспанії усе робиться повільно – це зовсім не міф.

Документи, записи, відповіді від держорганів, записи до лікарів – все це може тягнутися місяцями,

– поділилася блогерка.

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Ще один момент, на який зважати потрібно обов'язково – це спека. Особливо гаряче в Андалусії на півдні. Температура там часто досягає 40 градусів, і страшенна спека не є дивиною.

Якщо ви погано переносите спеку, або у вас високий тиск, літо може стати для вас справжнім випробуванням,

– додала жінка.

Третій нюанс – це сієста. Вона в Іспанії справді існує, і це означає, що магазини закриваються серед дня на кілька годин. Втім, це не стосується супермаркетів – вони працюють за більш звичним графіком.

Також потрібно реально оцінювати свої шанси у пошуках роботи. Ринок праці переповнений, і знайти гарну роботу непросто – особливо людям, що не знають іспанської. Що ж стосується зарплат – вони невисокі, а ось ціни на оренду часто їм не відповідають.

Наприклад, можна заробляти 1800 євро на місяць, і з них 1200 доведеться віддавати лише за оренду житла.

Водночас українка зазначила, що всі ці мінуси для деяких людей можуть бути плюсами – саме тим, за що вони полюбили країну після переїзду.