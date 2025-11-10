Грызут ногти и не только: украинка рассказала о "диких" вещах, которые делают испанцы

Украинка, живущая в Испании, заметила, что местные имеют немало привычек, которые для украинцев кажутся просто "дикими".

Украинка, живущая в Испании уже не один год, все еще не может привыкнуть к некоторым особенностям менталитета Испании и привычек людей, живущих здесь, сообщает 24 Канал со ссылкой на mrs.faustova.

Какие странные привычки есть у испанцев?

Первое, что заметила украинка – это то, что многие испанцы грызут ногти.

Это можно заметить просто в общественном транспорте – просто посмотреть на людей. Они постоянно это делают, когда во что-то "залипают" – например на светофоре,

– поделилась украинка.

И даже знакомые украинцы испанцы соглашаются, что это довольно большая и распространенная проблема.

Вторая необычная вещь – это отсутствие у испанцев уважения к личному пространству других людей – в частности, в очереди они могут стоять вплотную друг к другу, и для украинки это очень некомфортно.

Украинка рассказала о привычках испанцев: смотрите видео

Также необычным для блогера является то, что испанцы часто очень откровенно одеваются – и особенно летом, когда жарко.

Каждый одевается так, как им комфортно. И мне очень нравится, когда я вижу, как люди смело выражают себя в одежде и не боятся осуждения, – добавила девушка.

Другое отличие от Украины в Испании заключается в том, что дети там очень часто падают на пол в магазинах, могут облизывать грязные игрушки, и родители относятся к этому совершенно спокойно. Очень часто испанцы приезжают в бары ночью с детьми и позволяют им ползать по полу прямо там.

И еще одна "дикая" вещь, к которой украинка не может привыкнуть – испанцы не моют фрукты и овощи из магазина, а могут сразу их есть или нарезать.

