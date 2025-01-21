Японские пенсионеры массово "штурмуют" тюрьмы, чтобы их посадили: причина шокирует

Пожилые люди в Японии все чаще выбирают провести старость в тюрьме. Некоторые из них даже готовы заплатить за это.

Японские пенсионеры стремятся сесть за решетку добровольно, за самые мелкие преступления. В частности самая большая женская тюрьма Японии, Тотига, заполнена преимущественно представительницами пожилого возраста. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

Смотрите также В Японии можно "арендовать" пенсионера: американская туристка поделилась опытом

Почему японские пенсионеры стремятся сидеть в тюрьме

Пожилые люди в Японии стремятся сесть в тюрьму ради выживания. Ведь там они получают регулярное питание, бесплатную медицинскую помощь, уход и общение, которого им не хватает в жизни на свободе.

Охранник Тотиги Такаеси Ширанага рассказал, что есть даже люди, которые готовы платить 20 тысяч или 30 тысяч иен в месяц, если смогут, чтобы жить там постоянно.

Есть люди, которые приходят сюда, потому что холодно или потому что они голодны. Они могут получать бесплатную медицинскую помощь, пока находятся в тюрьме, но после освобождения им придется платить за нее самим, поэтому некоторые люди хотят остаться здесь как можно дольше,

– сказал он.

Он заметил, что теперь тюрьма больше напоминает дом для престарелых, а не тюрьму, в которой содержат преступников. Персонал вынужден ухаживать за пенсионерами, помогать им купаться и есть, а также менять подгузники.

Да, женщины в этой тюрьме живут за решеткой и вынуждены работать на тюремных фабриках, но большинство из них это вполне устраивает.

Дело в том, что 20% японцев в возрасте 65+ живут в бедности, а тюрьма предоставляет все средства к существованию. Также многие пенсионеры выбирают такую жизнь из-за одиночества.



Для многих японских пенсионеров тюрьма является единственным вариантом для выживания / Unsplash

В этой тюрьме очень хорошие люди. Возможно, эта жизнь для меня самая стабильная,

– сказала 81-летняя женщина, которая отбывает наказание за кражу еды.

Даже после того, как такие люди выходят на свободу и возвращаются к нормальной жизни, они не имеют никого, кто бы о них заботился. Есть также люди, которых бросили семьи после неоднократного совершения преступлений, и они теперь фактически не имеют дома.

В частности 51-летняя Йоко (имя изменено журналистами из соображений безопасности), которая была заключена по обвинению в наркотиках 5 раз за последние 25 лет, рассказала, что некоторые люди намеренно совершают плохие поступки, чтобы снова сесть в тюрьму.