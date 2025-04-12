6 часов сна – это еще много: почему японцы не спят

В среднем японцы спят меньше, чем жители многих других развитых стран – 40% людей спят менее 6 часов в день. По данным исследований, в среднем жители страны выделяют на сон примерно 6 часов 20 минут в сутки с учетом выходных.

На самом деле есть несколько причин, почему японцы спят немного. Об этом пишет 24 Канал.

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Почему японцы мало спят

Во-первых, в Японии существует сильная культура самопожертвования работе. Это явление даже имеет свое название – karoshi, что означает "смерть от переработки". Люди часто остаются на работе до позднего вечера, чтобы не выглядеть "ленивыми".

Быть занятым – это престижно. Если ты уставший и не выспавшийся, то это считается признаком усердной работы.

Кроме этого, в крупных городах, например Токио или Осака, люди тратят по 1 – 2 часа в одну сторону, что уменьшает время на отдых и сон.

Многие люди засыпают в общественном транспорте или даже на работе – это явление называется inemuri и воспринимается вполне нормально. Поэтому работникам разрешают спать на рабочем месте.

Однако сон не должен быть очень глубоким – это должно выглядеть как легкая дремота, поэтому полностью ложиться или удобно усаживаться не желательно. А если человек будет делать вид, что спит, то это будут воспринимать негативно.



В Японии можно спать на работе / Linkedin

Также интересно, что чем выше должность – тем больше разрешено инемури. Например, начальник может задремать на совещании, а младшему работнику не желательно такое делать.