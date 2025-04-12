6 годин сну – це ще багато: чому японці не сплять

В середньому японці сплять менше, ніж жителі багатьох інших розвинених країн – 40% людей сплять менше ніж 6 годин на день. За даними досліджень, в середньому жителі країни виділяють на сон приблизно 6 годин 20 хвилин на добу з урахуванням вихідних.

Насправді є кілька причин, чому японці сплять небагато. Про це пише 24 Канал.

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Чому японці мало сплять

По-перше, у Японії існує сильна культура самопожертви роботі. Це явище навіть має свою назву – karoshi, що означає "смерть від перепрацювання". Люди часто залишаються на роботі до пізнього вечора, щоб не виглядати "ледачими".

Бути зайнятим – це престижно. Якщо ти втомлений та не виспаний, то це вважається ознакою старанної роботи.

Крім цього, у великих містах, як-от Токіо чи Осака, люди витрачають по 1 – 2 години в один бік, що зменшує час на відпочинок і сон.

Багато людей засинають в громадському транспорті чи навіть на роботі – це явище зветься inemuri й сприймається цілком нормально. Тому працівникам дозволяють спати на робочому місці.

Проте сон не повинен бути дуже глибоким – це має виглядати як легеньке дрімання, тож повністю лягати або зручно вмощуватися не бажано. А якщо людина вдаватиме, що спить, то це сприйматимуть негативно.



У Японії можна спати на роботі / Linkedin

Також цікаво, що чим вища посада – тим більше дозволено інемурі. Наприклад, начальник може задрімати на нараді, а молодшому працівнику не бажано таке робити.