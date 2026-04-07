Без очередей и бюрократии: украинка назвала неожиданные плюсы "страны интровертов" в Европе
- Эстония является цифровым государством, где большинство государственных услуг можно оформить онлайн, и в стране очень быстрый интернет.
- Эстония считается одной из самых безопасных стран в Европейском Союзе и имеет чистый воздух и много зеленых зон.
Девушка, которая уже не один год живет в Эстонии, заметила, что эта страна имеет немало преимуществ, которые не открываются с первого взгляда. Впрочем, жизнь здесь идеально подойдет для многих людей.
Сейчас в Эстонии проживают более 22 000 украинцев – и это третья по численности этническая группа Эстонии. А украинка Руслана, переехавшая в страну, быстро заметила ряд преимуществ жизни там, сообщает ta.sama.ruslana.
Какие есть преимущества жизни в Эстонии?
Первый и очень важный плюс для украинки заключается в том, что Эстония – это цифровое государство. Большинство государственных услуг там можно оформить онлайн, и не нужно стоять в длинных очередях. Кроме того, в стране очень быстрый интернет.
Не знаю, как-то у меня сложилось, что где бы я ни была, в какой "глубинке" я не находилась, интернет работает хорошо,
– поделилась украинка.
Еще одно преимущество Эстонии для девушки – это безопасность, ведь эта страна, по словам девушки, является одной из самых безопасных в Европейском Союзе. На самом деле Эстония занимает 17-ю позицию в Глобальном рейтинге мира, пишет World population review.
Четвертый плюс, на который обращает внимание украинка – это экология. В Эстонии чистый воздух, есть много зеленых зон и национальных парков.
Пятый пункт – это образование. общее и высшее. Мне нет с этим сравнивать, потому что в Украине я не работала в школе, но если я буду сравнивать с теми временами, когда я училась, это будет еще хуже. Поэтому мне нравятся в целом те ценности, которыми руководствуются учителя, педагоги,
– поделилась украинка.
Также ей нравится, что ученики в Эстонии имеют много прав и свобод.
Неожиданным преимуществом для украинки стало и то, что Эстония – это "страна интровертов". Это означает, что большинство людей "не лезут в душу" и уважают личное пространство.
