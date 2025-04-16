Почему в Нидерландах нельзя есть домашние яйца

В Нидерландах граждан призвали прекратить употреблять в пищу яйца из частных домохозяйств. Оказалось, что в таких яйцах зафиксировали опасные химические соединения.

Национальный институт общественного здоровья и окружающей среды (RIVM) Нидерландцев заявил, что следует потреблять только магазинные яйца. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Politico.

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Почему людям не советуют потреблять домашние яйца

Согласно предупреждению института общественного здоровья, домашние яйца могут содержать высокий уровень PFAS. Это соединения, известные как "вечные химикаты", не разлагающиеся естественным путем и вредные для здоровья человека.

На самом деле это проблема для Нидерландов, потому что, как отметили в структуре, местные жители "уже потребляют много PFAS с другими пищевыми пррдуктами и частично с питьевой водой". Поэтому в RIVM убеждены, что если люди не будут есть домашние яйца, можно будет избежать гораздо большего потребления PFAS.

Как опасные соединения могут попадать в яйца

Сейчас RIVM проводит дальнейшие исследования относительно того, как PFAS попадают в яйца. В институте предполагают, что причиной могут быть дождевые черви, поскольку их едят куры.

Тем временем людям советуют потреблять коммерческие яйца, выращенные на предприятиях.