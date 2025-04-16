Національний інститут громадського здоров'я та навколишнього середовища (RIVM) Нідерландців заявив, що слід споживати тільки магазинні яйця. Про це пише 24 Канал із посиланням на Politico.

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Чому людям не радять споживати домашні яйця

Згідно з попередженням інституту громадського здоров'я, домашні яйця можуть містити високий рівень PFAS. Це сполуки, відомі як "вічні хімікати", що не розкладаються природним шляхом і шкідливі для здоров'я людини.

Насправді це проблема для Нідерландів, тому що, як зазначили у структурі, місцеві жителі "вже споживають багато PFAS з іншими харчовими пррдуктами і частково з питною водою". Тож у RIVM переконані, що якщо люди не їстимуть домашні яйця, можна буде уникнути набагато більшого споживання PFAS.

Як небезпечні сполуки можуть потрапляти в яйця

Наразі RIVM проводить подальші дослідження щодо того, як PFAS потрапляють в яйця. В інституті припускають, що причиною можуть бути дощові черв'яки, оскільки їх їдять кури.

Тим часом людям радять споживати комерційні яйця, вирощені на підприємствах.