"Есть моменты, которые удивили": украинка рассказала, что не так с едой в Новой Зеландии

Новая Зеландия географически очень далека от Украины. Украинка, которая проживает в этой стране, рассказала об особенностях местных продуктов.

Украинка Карина, которая живет в Новой Зеландии, рассказала, что большинство продуктов в этой стране – привычные для украинцев. Однако есть нюансы, которые ее удивили. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на тикток @karilysenkonz.

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Что удивило украинку в Новой Зеландии

По словам девушки, картофель, овощи, фрукты, рыба и мясо – такие же, как и в Украине. В то же время там очень много баранины.

Баранина – другая история, потому что баранов здесь в 6 раз больше, чем людей. И это не шутка,

– сказала девушка.

Зато гречки в обычных супермаркетах просто нет. Но если очень надо, то ее можно приобрести в специальных европейских магазинах

Еще один нюанс – здесь нет нашего творога. Но я уже научилась делать его сама за 30 минут – очень легко,

– рассказала украинка.

Что не так с едой в Новой Зеландии: смотрите видео

А вот чего в Новой Зеландии много, так это корейских, китайских и индийских магазинов. Там можно найти разнообразные специи, соусы, лапшу и что угодно.

А вот с заведениями есть нюансы. Суши здесь вообще не то, к чему мы привыкли. Наши доставки – это топ. А тут просто рис с рыбой, и все. А главное национальное блюдо – рыба с картошкой фри. Ну такое – можно поесть, но ничего особенного,

– подытожила Карина.

Впрочем, она заметила, что в целом еда в Новой Зеландии обычная и на вкус ничем не отличается.

Информация для путешественников. С октября 2024 года в Новой Зеландии вырос налог для иностранцев. Теперь туристический сбор составляет 62 доллара.