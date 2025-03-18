Українка Каріна, яка живе у Новій Зеландії, розповіла, що більшість продуктів у цій країні – звичні для українців. Однак є нюанси, які її здивували. Про це пише 24 Канал із посиланням на тікток @karilysenkonz.

Дивіться також Доноси від сусідів та раптові компліменти: незвичні речі у Новій Зеландії, які дивують українців

Що здивувало українку у Новій Зеландії

За словами дівчини, картопля, овочі, фрукти, риба та м'ясо – такі ж, як і в Україні. Водночас там дуже багато баранини.

Баранина – інша історія, бо баранів тут у 6 разів більше, ніж людей. І це не жарт,

– сказала дівчина.

Натомість гречки у звичайних супермаркетах просто немає. Але якщо дуже треба, то її можна придбати у спеціальних європейських магазинах

Ще один нюанс – тут немає нашого кисломолочного сиру. Але я вже навчилась робити його сама за 30 хвилин – дуже легко,

– розповіла українка.

Що не так з їжею в Новій Зеландії: дивіться відео

А ось чого у Новій Зеландії багато, так це корейських, китайських та індійських магазинів. Там можна знайти різноманітні спеції, соуси, локшину та що завгодно.

А ось із закладами є нюанси. Суші тут взагалі не те, до чого ми звикли. Наші доставки – це топ. А тут просто рис із рибою, і все. А головна національна страва – риба з картоплею фрі. Ну таке – можна поїсти, але нічого особливого,

– підсумувала Каріна.

Втім, вона зауважила, що загалом їжа у Новій Зеландії звичайна й на смак нічим не відрізняється.

Інформація для мандрівників. Від жовтня 2024 року у Новій Зеландії зріс податок для іноземців. Тепер туристичний збір становить 62 долари.