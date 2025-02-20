Дівчина поділилася враженнями про життя у Новій Зеландії на своїй сторінці у тіктоці, повідомляє 24 Канал.

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Що дивує українців у Новій Зеландії

Перше, на що вказала Каріна, – це доноси. Сусіди можуть "здати" вас поліції за найменше порушення.

Тут, якщо ти неправильно запаркуєшся або залишиш дитину до 14 років саму вдома, і про це дізнаються сусіди, то вони легко можуть донести цю інформацію в поліцію. Наслідки можуть бути різними,

– сказала вона.

Водночас є й те, що дивує її в позитивному сенсі. Дівчина відзначила, що у Новій Зеландії не зустрічають по одежі, а оцінюють тільки людські якості. Ніхто не буде оцінювати, дивитися обговорювати або тикати пальцями на людину, яка самовиражається. Ба більше, жителі цієї країни люблять робити компліменти іншим людям.

До тебе просто можуть підійти й сказати, яка в тебе зачіска сьогодні класна, або що комусь подобається твій лук. Я знаю, що ми теж цьому вчимось, але мені поки важко зрозуміти, що я теж так можу зробити й це окей,

– розповіла дівчина.

Також вона розповіла, що ціни в одній мережі супермаркетів можуть змінюватись залежно від міста та району. Тобто можна шукати магазини з дешевшими цінами й закуповуватись там.

Але не факт, що цю різницю ти не витратиш на бензин. До речі, з паливом тут така сама історія,

– сказала Каріна.

Що дивує українку у Новій Зеландії: дивіться відео

Крім цього, в деяких магазинах техніки діє "прайс-метч". Тобто якщо показати, що в іншому магазині цей товар коштує дешевше, то магазин продасть його за нижчою ціною.