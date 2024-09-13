У такий спосіб Нова Зеландія хоче захистити своє природне середовище та покращити громадські послуги. Як це вплине на туризм – далі у матеріалі!

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Нова Зеландія потроює туристичний податок

Як заявила влада, туристи створюють незручності для місцевих громад, а також є додаткове навантаження на регіональну інфраструктуру, необхідність збільшення витрат на утримання та обслуговування національних парків.

Вищі туристичні збори будуть частково використані для стимулювання природоохоронних ініціатив, які пом'якшують вплив відвідувачів… Підвищення є розумним, й воно ставить Нову Зеландію у відповідність до зборів інших країн,

– йдеться у повідомленні.

Так, вартість туристичного збору за охорону природи, що діє у Новій Зеландії з 2019 року, з 1 жовтня зросте до 62 доларів (раніше він становив 22 доларів). Тоді як консульський збір під час оформлення візи також буде підвищено – зі 131 до 211 доларів.

Влада Нової Зеландії радить мандрівникам, які планують відвідати країну під час новорічних свят, подати заявки на туристичну візу до 15 жовтня. Ця рекомендація з'явилася у зв'язку з тим, що нові правила, як очікується, призведуть до затримки обробки візових заявок.

Як податок вплине на туризм?

У порівнянні з деякими іншими екологічно делікатними напрямками податок у Новій Зеландії залишатиметься відносно низьким. ІВЛ у розмірі 100 доларів зазвичай становитиме менш як 3 відсотки від загальних витрат іноземного відвідувача під час перебування в Новій Зеландії, тобто навряд чи матиме значний вплив на кількість відвідувачів.



Нова Зеландія потроює податок для відвідувачів / Фото Unsplash

Проте деякі туристичні організації побоюються, що збільшення може відлякати відвідувачів. Аеропорти Нової Зеландії стверджують, що це буде "погано для економіки", а туристична індустрія Аотеароа (TIA) назвала це "перешкодою, яка робить Нову Зеландію неймовірно дорогою для відвідування".

Асоціація зазначає, що підвищення податку набуде чинності водночас, коли плата за візу для відвідувачів Нової Зеландії зросте на 60%, довівши загальну вартість в'їзду до країни до 500 новозеландських доларів (280 євро).