Місцеві мешканці взагалі більше не хочуть бачити туристів. Їхня поведінка обурює та шокує.

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Що так не сподобалося мешканцям Ібіци

Станом на вересень в епіцентрі невдоволення опинилися туристи, які напиваються й ганебно поводяться у літаках. Зокрема, влаштовують бійки. Лише декілька днів тому мережею завірусилася новина про пасажирів, яких служба безпеки була змушена затримувати під час посадки.

А ще нещодавно "відзначився" турист з Великої Британії. У duty free він придбав пляшку горілки, негайно "ліквідував" її й почав плювати в інших пасажирів.



На Ібіці більше не хочуть бачити туристів / Unsplash

Генеральний директор RyanAir Майкл О'Лірі закликав пасажирів обмежитися перед польотом лише двома алкогольними напоями.

Авіакомпаніям не так просто ідентифікувати людей, які перебувають у стані алкогольного сп'яніння. Поки вони можуть стояти, вони пройдуть. Потім, коли літак злітає, ми бачимо неналежну поведінку,

– наголосив О'Лірі.

Тим часом антитуристичні протести на Ібіці лише набирають обертів. Мандрівників там геть не раді бачити.

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