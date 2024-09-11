Цікаво, що свою навколосвітню подорож Інді здійснив всього за 18 місяців. Все розпочалося у 2018 році, коли йому було лише 22 роки.

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Де Інді найбільше не сподобалося

Ідея відвідати всі країни світу спала Інді на думку у той час, коли він перебував у Північній Кореї. До слова, цей тревел-досвід він оцінює як доволі позитивний. Коли Інді закінчив коледж, він взяв позику. Її розмір становив 80 тисяч доларів.

Здійснювати навколосвітню мандрівку було дуже цікаво та не завжди безпечно. Зокрема, чотири рази Інді затримували за підозрою у шпигунстві. Це відбулося в Ірані, Лівії, Папуа-Новій Гвінеї та Росії (туди взагалі не варто було їхати).



Інді побував у кожній країні світу / Guinness World Records

Найбільше Інді не сподобалося на Коморських островах. Тим часом Камбоджа виявилася просто чудовою.

Поїдьте на три місяці до Індії, Камбоджі чи Центральної Азії. Це змінює ваш фундамент, змінює те, ким ви є, змінює ваш погляд на світ,

– радить Інді.

Цікаво, що він не мав на меті потрапити у Книгу рекордів й дізнався про це лише тоді, коли повернувся до США.