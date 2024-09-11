Однією з країн, яка активно хоче привернути увагу туристів, є Гренландія. У столиці – місті Нуук – відкрили новий міжнародний аеропорт. Країна сподівається, що у 2025 році він прийме тисячі мандрівників.

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Наразі Гренландія робить ставку на туризм й сподівається, що ця сфера добре розвиватиметься.

Який туризм процвітатиме у Гренландії

Варто зауважити, що Гренландія просуває два формати туризму:

пригодницький (зокрема, скелелазіння або кемпінг на Гренландському льодовиковому щиті);

цілорічний туризм (найчастіше – заради того, аби побачити північне сяйво).



Пейзажі Гренландії зачаровують / Unsplash

Найчастіше туристи приїжджають влітку. У той час інші країни потерпають від аномальної спеки. Тим часом у Гренландії стає трішки тепліше (взимку температура може опускатися навіть до -50 градусів). Загалом тревел-експерти наголошують: попит на північний туризм продовжить зростати. Це стане трендом найближчих років.

Тим часом туристи діляться захопленими відгуками про Гренландію у мережі.

Я їздила в крихітне містечко з населенням 1000 осіб, Касігіаннгуїт, і це було фантастично. У глибинці водяться вівцебики, у місцевому музеї проводяться історичні реконструкції і там так багато китів! Я чула їх раніше, ніж побачила зі своєї спальні, й вони були скрізь, куди б ми не пішли,

– написала одна з мандрівниць.

Єдине хвилювання у мандрівників: якої цінової політики дотримуватиметься Гренландія. Бо наразі мандрівки туди звучать як щось дуже дороге.