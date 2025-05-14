Действительно ли поляки недолюбливают украинцев: украинка рассказала правду
- Украинка Виктория, которая проживает в Польше 8 лет, отметила, что лично не сталкивалась с плохим отношением поляков, и считает, что во многих конфликтах виноваты сами украинцы.
- Последний соцопрос показывает, что 24% поляков имеют негативное отношение к украинцам, 48% – нейтральное, а 23% – позитивное.
Виктория подчеркнула, что в любой стране есть разные люди, и важно уважать страну, в которую приезжаешь.
В последнее время в сети можно найти утверждение о том, что поляки якобы ненавидят украинцев. Украинка, которая живет там не один год, поделилась собственным опытом.
Виктория проживает в Польше уже 8 лет. Она рассказала, что за все время проживания в Польше у нее не было ни одной плохой ситуации. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на видео в тикток @viktoria.serehina.
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Украинка рассказала об опыте общения с поляками
Девушка заявила, что в большинстве неприятных историй, которые она слышала, виноваты в конфликте якобы были украинцы.
Когда я слышу истории о ненависти, то в 80% случаев вина была именно на украинцах. Просто легче переложить ответственность на кого-то, чем признать свою вину,
– заявила украинка.
Впрочем, она подтвердила, что среди поляков таки есть процент людей, которые не любят украинцев.
Но давайте честно. В любой стране есть сознательные и несознательные люди. Это не о Польше, это о человечности,
– добавила Виктория.
Также Украинка заметила, что "если вы приезжаете в другую страну даже на несколько дней или проездом, то надо ее уважать".
Украинка об отношении поляков к украинцам: смотрите видео
Как поляки на самом деле относятся к украинцам
Последний соцопрос показывает, что всего 24% поляков заявили о негативном и даже крайне негативном отношении к украинцам. 48% поляков выражают нейтральное отношение, и только 23% – полностью положительное.
Это одна из причин, почему совсем небольшое количество украинцев планирует остаться в Польше навсегда.