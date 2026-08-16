"Сбежала" оттуда в Испанию: украинка рассказала о неожиданных минусах жизни в Польше

Многие украинцы, переезжающие в Европу, не сразу находят идеальную страну для жизни. Сначала приходится попробовать несколько разных стран, чтобы решить, какая из них подходит лучше.

Украинка Анна успела пожить в Европе уже в трех странах – после четырех лет жизни в Польше девушка решилась переехать в Германию, а затем – в Испанию. Об этом она рассказала в своем блоге в инстаграме.

Почему украинка переехала из Польши?

Украинка жила в Польше со своим парнем и призналась, что в этой стране ей не понравилось настолько, что она оттуда буквально "сбежала". Прожив четыре года во Вроцлаве, она поделилась своим опытом и рассказала о минусах жизни в этом городе.

Аренда жилья

Один из самых больших минусов Польши для украинки – это критическая ситуация на рынке недвижимости. Цены на аренду очень сильно выросли: даже за маленькую квартиру площадью 25 квадратных метров (кавалерку) нужно платить от 3000 злотых в месяц – и это еще без учета коммунальных услуг.

Существует очень большой дефицит жилья, и из-за этого все хорошие варианты "разбирают" еще до просмотра.

Поиск квартиры в Польше действительно может обойтись дорого, пишет Numbeo. Вот какие цены в городе:

однокомнатная в центре города – 4742 злотых в месяц;

однокомнатная за пределами центра – 3699 злотых в месяц;

трехкомнатная квартира в центре города – 8431 злотых в месяц;

трехкомнатная квартира за пределами центра – 5984 злотых в месяц.

Также для комфортной жизни одного человека в месяц в Польше нужно иметь 42 000 гривен – и это без учета аренды.

Украинка рассказала о переезде из Польши: смотрите видео

Поиск работы

Это – вторая причина, почему пара решилась на переезд. Вроцлав – это большой город, где есть немало вакансий, но конкуренция среди соискателей остается невероятно высокой. Предыдущую работу на кухне девушка, которая тогда была студенткой, искала целых 4 месяца.

К тому же многие работодатели отдают предпочтение студентам из-за налоговых льгот.

В большинстве вакансий у нас теперь указывается требование "статус студента". А другие люди не хотят зарабатывать? Они что, не люди?

– пожаловалась девушка.

Также блогерша среди минусов отметила грязный воздух, большой номер пробок на дорогах и их неудовлетворительное состояние.

Почему для переезда украинка выбрала Испанию?

Взвесив все минусы и плюсы, украинка выбрала для переезда Испанию.

Раз уж трудности с жильем и работой одинаковы, то там хотя бы море и солнце,

– поделилась Анна.

Дело в том, что во многих странах ЕС, по ее словам, характерны проблемы с поиском работы и арендой жилья.