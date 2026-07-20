"Это не страна для миллионеров": стоит ли переезжать в Швейцарию в 2026 году

Швейцария нередко занимает лидирующие позиции в мировых рейтингах стран по уровню жизни, качеству инфраструктуры и состоянию окружающей среды. Украинцы также могут получить статус временной защиты в Швейцарии.

Однако эта страна может подойти не всем. Парень, который живет в Швейцарии уже около 2 лет, поделился своим опытом и рассказал, стоит ли переезжать в эту страну в 2026 году.

Каковы особенности жизни в Швейцарии?

Украинец прежде всего признался, что не жалеет о своем переезде в эту страну. "Швейцария не изменила тенденцию оказания помощи украинцам. Суммы выплат материальной помощи не уменьшились".

Соответственно, страна также продолжает предоставлять курсы изучения немецкого языка. Речь идет также о помощи с жильем.

Вместе с тем украинец развенчал миф о том, что Швейцария – это якобы "страна для миллионеров".

Сейчас есть отличная возможность для людей из Украины переехать сюда (в Швейцарию – 24 Канал), потому что государство будет полностью обеспечивать вас,

– рассказал он.

Парень пояснил, что украинцы могут получить статус защиты при определенных условиях:

если вы не получали статус защиты в других государствах;

если вы проживали в опасных регионах Украины;

если вы находились в Украине на протяжении всего периода войны.

"Швейцария – это страна, в которую вы переезжаете, и вам не нужно уже завтра выходить на работу, потому что нет чего-то, чем можно было бы жить. Нет. Государство будет обеспечивать вас в течение определенного периода.

Что можно рассчитывать после переезда в Швейцарию?

Во-первых, речь идет об обеспечении жильем. Не всегда это могут быть квартиры – иногда общежития и т. п. Во-вторых, вы будете получать социальные выплаты. Это может быть около 500 франков в месяц.

В-третьих, государство будет оплачивать медицинское страхование. К тому же за вами будет закреплен социальный работник. Этот человек поможет адаптироваться к жизни в новой стране.

Остаться в Швейцарии надолго и найти работу, по словам украинца, будет несколько сложнее, но реально.

В этой стране есть много плюсов, но есть и нюансы, на которые стоит ответить себе: "Нужно ли мне это",

– пояснил он.

Стоит ли переезжать в Швейцарию: смотрите видео