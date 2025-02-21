Как найти жилье в Великобритании: главное, что нужно знать

Сейчас в Великобритании живут более 217 тысяч украинцев. Многие из них живут в жилье, которое предоставляют соответствующие службы, или у знакомых, но рано или поздно возникает необходимость поиска собственного дома.

Поиск жилья в Великобритании – непростой путь, а особенно в городах с высоким спросом. О том, как и где найти жилье в этой стране, рассказывает международный сервис по переводу средств TransferGo.

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Стоимость арендной платы в Великобритании существенно зависит от города. В частности в Лондоне, Манчестере или Эдинбурге цена аренды будет значительно выше, чем в пригородах или менее популярных регионах.

Где искать жилье в Великобритании

Один из самых распространенных способов поиска жилья в Великобритании – специальные платформы. Самые популярные из них:

Rightmove – одна из крупнейших платформ с предложениями аренды и покупки;

Zoopla – еще один известный сайт с большой базой объявлений;

OpenRent – там выкладывают объявления непосредственно владельцы, без маклерских комиссий;

SpareRoom – это сервис, ориентированный на поиск комнат в общих домах или квартирах;

Gumtree – там можно найти более дешевые варианты от владельцев, однако надо быть внимательным, чтобы не наткнуться на мошенников.

Кроме этого, во многих городах есть сообщества в соцсетях, где люди ищут сожителей или сдают жилье напрямую. Например, Ukrainians in London, Renting in London, Manchester Rent & Flatshare, Edinburgh rents и тому подобное. Там можно найти неплохие варианты.

Если нет времени и возможностей на самостоятельный поиск, можно обратиться в агентства по недвижимости. Они берут комиссию, но помогают найти жилье быстрее.



Искать жилье в Британии можно самостоятельно или с помощью риэлторов / Pexels

Чтобы арендовать жилье, обычно нужны документы – паспорт или виза/BRP (биометрическая карта резидента).

Также арендодатели часто требуют кредитную историю и доказательство дохода – например, справку от работодателя или выписку из банка. Преимущественно берут тех арендаторов, чей заработок в 2,5 – 3 раза больше месячной аренды.

Также нужно будет внести депозит, который обычно эквивалентен 4 – 6 неделям аренды. Он хранится в официальной депозитной защите (Deposit Protection Scheme), чтобы арендодатель не потратил его по своему усмотрению.

Депозит возвращается при выселении, если были соблюдены все условия договора. В возврате депозита могут отказать (или вычесть его долю), если есть долг по уплате аренды или коммунальных, повреждены мебель, предметы или само жилье.

Если нет стабильного дохода или сбережений, может понадобиться поручитель. Однако, чтобы повысить шансы найти жилье, в таком случае следует смотреть предложения от владельцев напрямую или подумать над арендой комнаты.

На что обращать внимание при выборе жилья

Прежде всего необходимо проверить локацию на транспортную доступность, безопасность, наличие магазинов и тому подобное.

Иногда коммунальные услуги не включены в стоимость аренды, поэтому на это следует сразу обращать внимание.

При самостоятельном поиске жилья в соцсетях или Gumtree следует внимательно проверять арендодателя.

Перед подписанием контракта стоит внимательно прочитать условия. Типовой контракт – Assured Shorthold Tenancy (AST).

Не следует переводить средства заранее до проверки жилья и подписания соглашения.

Депозит всегда должен регистрироваться исключительно в официальной системе: DPS, MyDeposits или TDS.

Если есть домашний любимец, об этом нужно предупредить заранее. Не все владельцы принимают арендаторов с животными.

Нагадаємо, що допомогти матеріально рідним в Україні можна з будь-якої точки Європи, зокрема з Великої Британії. Для цього варто скористатися послугами міжнародного сервісу TransferGo. Процес буде швидким, зручним та за вигідним курсом. А якщо долучитися до програми "‎Запроси друга", можна ще й отримати приємні грошові бонуси.