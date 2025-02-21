Пошук житла у Великій Британії – непростий шлях, а особливо в містах з високим попитом. Про те, як і де знайти помешкання у цій країні, розповідає міжнародний сервіс з переказу коштів TransferGo.

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Вартість орендної плати у Великій Британії суттєво залежить від міста. Зокрема у Лондоні, Манчестері чи Единбурзі ціна оренди буде значно вищою, ніж у передмістях або менш популярних регіонах.

Де шукати житло у Великій Британії

Один із найпоширеніших способів пошуку житла у Британії – спеціальні платформи. Найпопулярніші з них:

Rightmove – одна з найбільших платформ з пропозиціями оренди та купівлі;

Zoopla – ще один відомий сайт з великою базою оголошень;

OpenRent – там викладають оголошення безпосередньо власники, без маклерських комісій;

SpareRoom – це сервіс, орієнтований на пошук кімнат у спільних будинках або квартирах;

Gumtree – там можна знайти дешевші варіанти від власників, проте треба бути уважним, аби не натрапити на шахраїв.

Крім цього, у багатьох містах є спільноти в соцмережах, де люди шукають співмешканців або здають житло напряму. Наприклад, Ukrainians in London, Renting in London, Manchester Rent & Flatshare, Edinburgh rents тощо. Там можна знайти непогані варіанти.

Якщо немає часу та можливостей на самостійний пошук, можна звернутися до агентств із нерухомості. Вони беруть комісію, але допомагають знайти помешкання швидше.



Шукати житло у Британії можна самостійно або за допомогою рієлторів / Pexels

Щоб орендувати житло, зазвичай потрібні документи – паспорт або віза/BRP (біометрична картка резидента).

Також орендодавці часто вимагають кредитну історію й доказ доходу – наприклад, довідку від роботодавця або виписку з банку. Переважно беруть тих орендарів, чий заробіток у 2,5 – 3 рази більший за місячну оренду.

Також потрібно буде внести депозит, який зазвичай еквівалентний 4 – 6 тижням оренди. Він зберігається в офіційному депозитному захисті (Deposit Protection Scheme), щоб орендодавець не витратив його на власний розсуд.

Депозит повертається під час виселення, якщо були дотримані всі умови договору. У поверненні депозиту можуть відмовити (або вирахувати його частку), якщо є борг за сплату оренди чи комунальних, пошкоджені меблі, предмети чи саме житло.

Якщо немає стабільного доходу або заощаджень, може знадобитися поручитель. Однак, щоб підвищити шанси знайти помешкання, у такому випадку слід дивитися пропозиції від власників напряму або подумати над орендою кімнати.

На що звертати увагу при виборі житла

Насамперед необхідно перевірити локацію на транспортну доступність, безпеку, наявність магазинів тощо.

Інколи комунальні послуги не включені у вартість оренди, тож на це слід одразу звертати увагу.

При самостійному пошуку житла у соцмережах чи Gumtree слід уважно перевіряти орендодавця.

Перед підписанням контракту варто уважно прочитати умови. Типовий контракт – Assured Shorthold Tenancy (AST).

Не слід переказувати кошти наперед до перевірки житла та підписання угоди.

Депозит завжди повинен реєструватися виключно в офіційній системі: DPS, MyDeposits або TDS.

Якщо є домашній улюбленець, про це потрібно попередити наперед. Не всі власники приймають орендарів із тваринами.

Нагадаємо, що допомогти матеріально рідним в Україні можна з будь-якої точки Європи, зокрема з Великої Британії. Для цього варто скористатися послугами міжнародного сервісу TransferGo. Процес буде швидким, зручним та за вигідним курсом. А якщо долучитися до програми "‎Запроси друга", можна ще й отримати приємні грошові бонуси.