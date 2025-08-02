Украинка Марина, которая проживает во Франции, рассказала об особенностях проживания в этой стране. Она назвала "социальные ошибки", которые часто допускают иностранцы.

Если не соблюдать определенные правила социального этикета, французы будут считать вас чудаковатым, бестактным, необразованным или даже нехорошим человеком. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на тикток @mariana.in.france.

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Какие темы не стоит поднимать во Франции?

Украинка рассказала, что во время общения с французами нужно проявлять "осторожность и благоразумие" в некоторых темах.

Во-первых, с французами нельзя говорить о деньгах. Ни о зарплате, ни о сбережениях, ни об инвестициях. Для них легче говорить о половых отношениях, чем о личных финансах.

Также там не следует публично демонстрировать предметы роскоши или делать на них акцент. Потому что личное обогащение там – моветон.

Кроме того, во Франции лучше не поднимать вопросы политики и религии. А особенно не следует осуждать чужое вероисповедание – это может быть даже опасно для жизни.

Также очень интересно, что хоть французы и целуются при встрече, они никогда не обнимаются – для них это "слишком интимное сближение". Такое допускают только пары, родители с детьми и очень близкие люди.

Табу-темы во Франции: смотрите видео

Ну и последнее, на чем отметила украинка – там нужно всегда здороваться.

Маленький скромный бонжур всегда лучше, чем его отсутствие,

– сказала она.

Также в некоторые запреты во Франции могут показаться странными для украинцев. Но о них стоит знать, ведь незнание закона не защищает от ответственности.