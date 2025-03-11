Могут не так понять: почему имена Ира и Соломия для итальянцев – странные
- Привычные в Украине имена Ира и Соломия в Италии имеют другое значение.
- Имена Лариса, Галина, Полина и Наталья также имеют другие значения в Италии, что может вызвать недоразумение.
Некоторые украинские слова имеют совсем другое значение за рубежом. Однако значительно выше риск попасть в курьезную ситуацию, когда это касается имен.
Некоторые украинские имена имеют другое значение в Италии. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на тикток @made_in_italiano.
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Какие украинские имена имеют другое значение в Италии
Украинка Катя, которая проживает в Италии 10 лет, рассказала, что имя Ира переводится на итальянский как "гнев" или "злость".
Между тем Соломия в переводе с итальянского языка означает "только моя".
Поэтому если вы скажете итальянцу имя Ира или Соломия, то человек может вас неправильно понять.
Почему итальянцам странные имена Ира и Соломия: смотрите видео
Однако это не единственные имена, которые имеют другое значение в Италии. Также для итальянцев необычно, когда им представляются:
- Лариса (la rissa) – драка;
- Галина (gallina) – курица;
- Полина (pallina) – шарик и мячик.
А вот Наталья звучит для них как "Рождество", поскольку этот праздник на итальянском языке будет "Natale".
К слову, ранее мы рассказывали о том, что в Польше лучше не называть себя Таней. Если вас зовут Татьяна, советуем представляться полной формой имени, ведь слово "таня" на польском означает "дешевая".