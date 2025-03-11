Могут не так понять: почему имена Ира и Соломия для итальянцев – странные

Некоторые украинские слова имеют совсем другое значение за рубежом. Однако значительно выше риск попасть в курьезную ситуацию, когда это касается имен.

Некоторые украинские имена имеют другое значение в Италии. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на тикток @made_in_italiano.

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Какие украинские имена имеют другое значение в Италии

Украинка Катя, которая проживает в Италии 10 лет, рассказала, что имя Ира переводится на итальянский как "гнев" или "злость".

Между тем Соломия в переводе с итальянского языка означает "только моя".

Поэтому если вы скажете итальянцу имя Ира или Соломия, то человек может вас неправильно понять.

Почему итальянцам странные имена Ира и Соломия: смотрите видео

Однако это не единственные имена, которые имеют другое значение в Италии. Также для итальянцев необычно, когда им представляются:

Лариса (la rissa) – драка;

Галина (gallina) – курица;

Полина (pallina) – шарик и мячик.

А вот Наталья звучит для них как "Рождество", поскольку этот праздник на итальянском языке будет "Natale".

К слову, ранее мы рассказывали о том, что в Польше лучше не называть себя Таней. Если вас зовут Татьяна, советуем представляться полной формой имени, ведь слово "таня" на польском означает "дешевая".