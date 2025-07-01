Над океаном у Португалії нависла "зловісна" хмара, схожа на цунамі: дивовижні кадри

Біля узбережжя Португалії зафіксували рідкісну рулонну хмару. Вона виглядає дуже ефектно – немов цунамі, яке зупинилося у часі.

Незвична хмара вразила відпочивальників міста Повуа-ді-Варзін, які в цей момент перебували на пляжі. Про це пише 24 Канал із посиланням на NDTV.world.

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У Португалії побачили рідкісну хмару

Рідкісну хмару побачили біля берега Португалії 30 червня. У соціальних мережах завірусилося відео, на якому видно, як вона "вийшла" з океану та попрямувала до пляжу, принісши із собою сильний вітер.

Над океаном у Португалії побачили хмару, схожу на цунамі: дивіться відео

Користувачі соцмереж відзначили, що це має дуже "зловісний" вигляд. Однак насправді це рулонна хмара – рідкісне метеорологічне явище. Воно виникає поблизу краю грози, коли відносно прохолодне повітря рухається вперед у тепліше та вологіше повітря.

Хмари, які виникають внаслідок цього процесу, дуже схожі гігантську хвилю, хоч і не мають нічого спільного з цунамі.

Видання Euronews зауважило, що це рідкісне явище сталося на тлі сильної спеки, яка спека спричинила у країні широкий спектр нестабільних погодних явищ: раптові дощі, сильні грози та град.