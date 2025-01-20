Напередодні сезону: Ryanair скасовує частину літніх рейсів до курортної країни

Ірландський лоукостер Ryanair оголосив про плани скоротити польоти в сім регіональних аеропортів Іспанії влітку 2025 року. Авіакомпанія пояснила це рішення тим, що вона називає "надмірними зборами", встановленими Aena, державним оператором аеропортів.

Ryanair оголосив про плани зменшити пропускну здатність на 12 маршрутах на 18%, що призведе до скасування приблизно 800 000 пасажирських місць порівняно з минулим літом. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Ryanair скасовує частину літніх рейсів до Іспанії

Ryanair оголосив про плани припинити свою діяльність у містах Херес та Вальядолід. Також авіакомпанія скоротить кількість рейсів до та з Віго, Сантьяго-де-Компостели, Сарагоси, Сантандера та аеропорту Астурії.

У рамках стратегічного кроку авіакомпанія оголосила про плани передислокації наявних літаків та потужностей до таких країн, як Італія, Швеція, Хорватія, Угорщина та Марокко. Це рішення було прийнято, оскільки саме ці країни "заохочують зростання".

Наша середня плата в розмірі 10,35 євро з пасажира була "однією з найнижчих у Європі",

– водночас заявила Aena.

У своїй заяві оператор оголосив, що польотна програма Ryanair на це літо характеризуватиметься збільшенням кількості доступних місць у порівнянні з 2024 роком. Це відбувається після помітного збільшення на 8,7% операцій авіакомпанії в іспанських аеропортах минулого літа.

Також Aena додала, що "шкодує про використання Ryanair помилкових аргументів... щоб збити з пантелику громадян і чинити тиск на державні установи".

До слова, Ryanair висловлює постійне занепокоєння щодо аеропортових зборів, які Aena стягує протягом останніх кількох років. Ця критика лунає, попри замороження цих зборів під час пандемії COVID-19 і нещодавнє рішення антимонопольного відомства в грудні запобігти запропонованому підвищенню, запланованому на 2025 рік.