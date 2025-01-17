У 2024 році Air New Zealand визнана найбезпечнішою авіакомпанією у світі. А лоукостери Ryanair та Wizz Air увійшли до десятки найбезпечніших лоукостерів світу, повідомляє 24 Канал з посиланням на AirlineRatings.com.
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Новозеландська авіакомпанія незначною мірою обійшла найближчого переслідувача – австралійського національного перевізника Qantas – лише завдяки молодшому флоту.
Третє місце розділили відразу 3 авіакомпанії – Cathay Pacific (Гонконг), Qatar Airways (Катар) і Emirates (ОАЕ). Генеральний директор AirlineRatings.com Шарон Петерсен пояснила, що експерти не могли розділити ці авіакомпанії – від віку флоту до навичок пілотів, заходів безпеки, розміру флоту та кількості інцидентів їхні бали були ідентичними.
10 найбезпечніших авіакомпаній світу у 2024 році
- Air New Zealand (Нова Зеландія);
- Qantas (Австралія);
- Cathay Pacific (Гонконг); Qatar Airways (Катар); Emirates (ОАЕ);
- Virgin Australia (Австралія);
- Etihad Airways (ОАЕ);
- ANA (Японія);
- EVA Air (Тайвань);
- Korean Air (Південна Корея);
- Alaska Airlines (США);
- Turkish Airlines (Туреччина).
10 найбезпечніших лоукостерів світу у 2024 році
Згідно з нещодавнім звітом, Hong Kong Express була названа найбезпечнішою лоукост-авіакомпанією у світі. За авіакомпанією слідують австралійська Jetstar Group та ірландська Ryanair.
Крім того, сьому позицію в списку посів відомий європейський лоукост-перевізник Wizz.
- Hong Kong Express (Гонконг);
- Jetstar Group (Австралія);
- Ryanair (Ірландія);
- easyJet (Велика Британія);
- Frontier Airlines (США);
- AirAsia (Малайзія);
- Wizz Air (Угорщина);
- VietJet Air (В'єтнам);
- Southwest Airlines (США);
- Volaris (Мексика).
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