У 2024 році Air New Zealand визнана найбезпечнішою авіакомпанією у світі. А лоукостери Ryanair та Wizz Air увійшли до десятки найбезпечніших лоукостерів світу, повідомляє 24 Канал з посиланням на AirlineRatings.com.

Читайте також Митні правила США: що категорично заборонено ввозити в країну

Новозеландська авіакомпанія незначною мірою обійшла найближчого переслідувача – австралійського національного перевізника Qantas – лише завдяки молодшому флоту.

Третє місце розділили відразу 3 авіакомпанії – Cathay Pacific (Гонконг), Qatar Airways (Катар) і Emirates (ОАЕ). Генеральний директор AirlineRatings.com Шарон Петерсен пояснила, що експерти не могли розділити ці авіакомпанії – від віку флоту до навичок пілотів, заходів безпеки, розміру флоту та кількості інцидентів їхні бали були ідентичними.

10 найбезпечніших авіакомпаній світу у 2024 році

Air New Zealand (Нова Зеландія); Qantas (Австралія); Cathay Pacific (Гонконг); Qatar Airways (Катар); Emirates (ОАЕ); Virgin Australia (Австралія); Etihad Airways (ОАЕ); ANA (Японія); EVA Air (Тайвань); Korean Air (Південна Корея); Alaska Airlines (США); Turkish Airlines (Туреччина).

10 найбезпечніших лоукостерів світу у 2024 році

Згідно з нещодавнім звітом, Hong Kong Express була названа найбезпечнішою лоукост-авіакомпанією у світі. За авіакомпанією слідують австралійська Jetstar Group та ірландська Ryanair.

Крім того, сьому позицію в списку посів відомий європейський лоукост-перевізник Wizz.

Hong Kong Express (Гонконг); Jetstar Group (Австралія); Ryanair (Ірландія); easyJet (Велика Британія); Frontier Airlines (США); AirAsia (Малайзія); Wizz Air (Угорщина); VietJet Air (В'єтнам); Southwest Airlines (США); Volaris (Мексика).

Аеропорт, залізничний вокзал, гамірна міська площа чи морське узбережжя – де б ви не опинилися, з додатком для переказу коштів TransferGo кожен може матеріально підтримати своїх рідних та близьких у будь-якій точці планети. Вам знадобиться лише телефон та інтернет-з'єднання.