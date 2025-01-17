В 2024 году Air New Zealand признана самой безопасной авиакомпанией в мире. А лоукостеры Ryanair и Wizz Air вошли в десятку самых безопасных лоукостеров мира, сообщает 24 Канал со ссылкой на AirlineRatings.com.

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Новозеландская авиакомпания незначительно обошла ближайшего преследователя – австралийского национального перевозчика Qantas – лишь благодаря более молодому флоту.

Третье место разделили сразу 3 авиакомпании – Cathay Pacific (Гонконг), Qatar Airways (Катар) и Emirates (ОАЭ). Генеральный директор AirlineRatings.com Шарон Петерсен объяснила, что эксперты не могли разделить эти авиакомпании – от возраста флота до навыков пилотов, мер безопасности, размера флота и количества инцидентов их баллы были идентичными.

10 самых безопасных авиакомпаний мира в 2024 году

Air New Zealand (Новая Зеландия); Qantas (Австралия); Cathay Pacific (Гонконг); Qatar Airways (Катар); Emirates (ОАЭ); Virgin Australia (Австралия); Etihad Airways (ОАЭ); ANA (Япония); EVA Air (Тайвань); Korean Air (Южная Корея); Alaska Airlines (США); Turkish Airlines (Турция).

10 самых безопасных лоукостеров мира в 2024 году

Согласно недавнему отчету, Hong Kong Express была названа самой безопасной лоукост-авиакомпанией в мире. За авиакомпанией следуют австралийская Jetstar Group и ирландская Ryanair.

Кроме того, седьмую позицию в списке занял известный европейский лоукост-перевозчик Wizz.

Hong Kong Express (Гонконг); Jetstar Group (Австралия); Ryanair (Ирландия); easyJet (Великобритания); Frontier Airlines (США); AirAsia (Малайзия); Wizz Air (Венгрия); VietJet Air (Вьетнам); Southwest Airlines (США); Volaris (Мексика).

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