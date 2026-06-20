"Одна довга черга до туалету": туристам радять не їхати на один грецький острів

Один неймовірно привабливий грецький острів, що є неймовірно популярним у Європі, зараз перетворився на "довгу чергу до туалету" – і це може швидко зіпсувати відпочинок там.

Мережею шириться відео, де безліч туристів – і чоловіків, і жінок, і дітей – вишукувалися в чергу, що тягнеться вулицями, аби просто сфотографуватися, пише Express.

Цікаво Після 666 аварій: популярне місто в Європі запроваджує нову сувору заборону

На якому острові стало надто багато туристів?

Зараз вже не вийде просто прийти до гарних локацій грецьких островів та насолодитися видом – через тренди в соцмережах люди прагнуть провести цілі фотосесії та відмовляються їхати без знімків. Це призводить до того, що біля популярних локацій утворюються неймовірно довгі черги, і люди витрачають на них частину своїх відпусток.

Тренди в соціальних мережах перетворили найкрасивіші місця світу на нескінченні черги до туалету на концерті, де всі годинами чекають, щоб зробити одну й ту саму фотографію та показати її людям, яким байдуже,

– поділилася блогерка, що відвідала острів.

Відео вона зняла в Ої, що на острові Санторіні. Він розташований у південній частині Егейського моря, десь за 200 кілометрів від материкової Греції. Черга оминала кілька поворотів, а на її початку – оглядовий майданчик з видом на кришталево чисте море та церкви з блакитними куполами.

Блогерка показала черги на Санторіні: дивіться відео

Social media trends have turned the world’s most beautiful places into endless bathroom lines at a concert, where everyone waits for hours just to take the same photo to show to people who couldn’t care less



Nothing captures the shallow decay of our time better than this pic.twitter.com/QgjgBaZEPb — Mambo Italiano (@mamboitaliano__) June 18, 2026

І через ці черги навіть найкрасивіші місця перетворюються на справжній кошмар для відпочинку.

Мушу погодитися - на острові є набагато кращі місця. Оя гарна для фотографій, і на цьому все,

– додала блогерка.

Кожного року на Санторіні відпочиває приблизно 3,4 мільйона туристів. Це значить, що на кожні 100 мешканців острова припадає десь 107 мандрівників.