Закордон Туризм "Одна довга черга до туалету": туристам радять не їхати на один грецький острів
20 червня, 18:20
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"Одна довга черга до туалету": туристам радять не їхати на один грецький острів

Марина Блохіна

Один неймовірно привабливий грецький острів, що є неймовірно популярним у Європі, зараз перетворився на "довгу чергу до туалету" – і це може швидко зіпсувати відпочинок там.

Мережею шириться відео, де безліч туристів – і чоловіків, і жінок, і дітей – вишукувалися в чергу, що тягнеться вулицями, аби просто сфотографуватися, пише Express

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На якому острові стало надто багато туристів?

Зараз вже не вийде просто прийти до гарних локацій грецьких островів та насолодитися видом – через тренди в соцмережах люди прагнуть провести цілі фотосесії та відмовляються їхати без знімків. Це призводить до того, що біля популярних локацій утворюються неймовірно довгі черги, і люди витрачають на них частину своїх відпусток. 

Тренди в соціальних мережах перетворили найкрасивіші місця світу на нескінченні черги до туалету на концерті, де всі годинами чекають, щоб зробити одну й ту саму фотографію та показати її людям, яким байдуже, 
– поділилася блогерка, що відвідала острів. 

Відео вона зняла в Ої, що на острові Санторіні. Він розташований у південній частині Егейського моря, десь за 200 кілометрів від материкової Греції. Черга оминала кілька поворотів, а на її початку – оглядовий майданчик з видом на кришталево чисте море та церкви з блакитними куполами. 

Блогерка показала черги на Санторіні: дивіться відео

І через ці черги навіть найкрасивіші місця перетворюються на справжній кошмар для відпочинку. 

Мушу погодитися - на острові є набагато кращі місця. Оя гарна для фотографій, і на цьому все, 
– додала блогерка. 

Кожного року на Санторіні відпочиває приблизно 3,4 мільйона туристів. Це значить, що на кожні 100 мешканців острова припадає десь 107 мандрівників.

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