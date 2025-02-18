Можливо, це Атлантида: 8 неймовірних фактів про Санторіні, які ви навряд знали

Грецький острів Санторіні, який наразі страждає від серії землетрусів, щороку приваблює тисячі туристів. Потрапити туди – мрія багатьох мандрівників.

Санторіні славиться надзвичайними пейзажами та красивою архітектурою. Про це пише 24 Канал.

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8 цікавих фактів про Санторіні

Санторіні є залишками гігантського вулкана. Острів є частиною кальдери (вулканічного кратера), яка утворилася після вибуху вулкана приблизно 3 600 років тому. Це виверження було настільки потужним, що змінило клімат у всьому регіоні та, ймовірно, стало причиною загибелі Мінойської цивілізації на Криті. Є версія, що Атлантида – це Санторіні. Через руйнівний вибух і занурення великої частини острова під воду деякі дослідники вважають, що саме Санторіні міг бути прототипом міфічної Атлантиди, яку описував Платон. На острові є місто-привид – руїни стародавнього міста Акротірі, яке було поховане під вулканічним попелом. Воно добре збереглося і нагадує Помпеї. Там знайшли будинки з кількома поверхами, каналізаційні системи та навіть фрески, які свідчать про високий рівень розвитку цивілізації. На Санторіні є червоні, чорні та білі пляжі. Вони мають такі незвичайні кольори через вулканічне походження. Найвідоміший з них – Червоний пляж біля Акротірі з піском насиченого червоного кольору, який створили застиглі вулканічні породи. Традиційні білі будиночки на Санторіні вбудовані у вулканічні скелі. Така архітектура допомагала зберігати прохолоду влітку і тепло взимку. На Санторіні роблять вино з вулканічного ґрунту. Вірніше, з винограду Ассіртіко, який росте у ґрунті, збагаченому вулканічним попелом. Вино Ассіртіко має унікальний смак. На острові немає природних джерел прісної води. Через вулканічне походження Санторіні майже повністю позбавлений прісної води. Раніше люди збирали дощову воду, а нині її доставляють з інших місць або використовують опріснення. Це одне з найкращих місць у світі для спостереження за заходами сонця. Селище Ія (Oia) славиться неймовірними заходами сонця, які щовечора приваблюють тисячі туристів. Коли сонце занурюється в Егейське море, білі будинки набувають золотого кольору.



Захід сонця в Ії справді неймовірний / Pexels

На Санторіні будують евакуаційний порт

На жаль, з кінця січня 2025 року Санторіні зазнав десятків тисяч підземних поштовхів. Спершу там закрили школи й призупинили будівельні роботи, а згодом з острова евакуювали близько 11 тисяч людей. 10 лютого там трапився найсильніший землетрус магнітудою 5,3.

Останнім часом частота підземних поштовхів все ж зменшилася, але вчені попереджають, що сейсмічна активність може тривати ще кілька місяців. Й прогнозувати її розвиток досить складно.

Видання Reuters повідомило, що на випадок сильнішого землетрусу уряд Греції планує побудувати на Санторіні евакуаційний порт, який допоможе забезпечити оперативне вивезення людей.

Також місцевим жителям та туристам радять уникати прибережних зон та територій, схильних до зсувів.