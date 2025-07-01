Атакують і не дають проходу: туристам популярної столиці псують відпочинок "жучки кохання"

У Сеулі туристи та жителі стурбовані напливом чорних комах – "жучків кохання". Ними кишать пішохідні стежки, а люди описують їх поведінку як агресивну.

Їхньому поширенню посприяло зростання температури, пов'язане зі зміною клімату. Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Сеул заполонили "жучки кохання"

Цього тижня на відео, знятому на пішохідних стежках гори Кьонсан в Інчхоні, зафіксували великі рої чорнокрилих комах. Вони оточили відвідувачів і вкрили дерева, поруччя та сходинки.

Річ у тім, що комахи з науковою назвою Plecia longiforceps – "жучки кохання" – мають унікальний шлюбний ритуал. Під час цього процесу самці та самки часто літають разом, що символізує їхній зв'язок.

Як комахи "атакують" туристів: дивіться відео

Їхня популяція значно збільшилася у літній період у столичному регіоні Сеулу – раніше вони мешкали лише в теплих кліматичних зонах. Це пов'язано з підвищенням температури.

Міська адміністрація Сеула виявила, що торік було приблизно 9 296 скарг на цих комах, тоді як у 2023 році їхня кількість становила 4 418. Мабуть, цьогоріч їх стане набагато більше, бо як жителі, так і туристи, незадоволені.

Тим часом у Ботанічному саду Берліна розкрилася "трупна квітка".