В Європі скупчилося чимало популярних місць для літнього відпочинку – і цей наплив туристів призводить до сплеску крадіжок та шахрайства.

Шахраї часто обирають своїми жертвами туристів – адже під час відпустки люди більш розслаблені та навіть розсіяні, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express. Окрім того, в іншій країні люди часто незнайомі з місцевими звичаями, тому їх простіше обдурити.

Як шахраї обманюють туристів в Європі?

Коли відпочивальники прибувають до основних туристичних зон – як-от Колізей у Римі, чи Ла-Рамбла у Барселоні, вони, скоріш за все, матимуть з собою цінні речі чи готівку – і саме на це розраховують шахраї.

Поки туристи зосереджені на визначних пам'ятках, членах родини, чи просто розслаблені, вони стають чудовими мішенями для кишенькових крадіжок. І попри те, що втрата гаманця чи паспорта може швидко перетворити омріяну поїздку на кошмар, це не єдиний спосіб, яким діють шахраї.



Шахраї часто обирають жертвами туристів / Фото Pexels

Існує також кілька поширених схем, на гачок яких можуть потрапити туристи.

Шахрайство з петиціями

Дуже популярною ця схема шахрайства є в Парижі – шахраї видають себе за працівників благодійної організації та просять підписати петицію на гуманітарну допомогу. Дуже часто ці "працівники" – це дівчата-підлітки та молоді жінки, які можуть бути дуже наполегливими та часом просять гроші на додачу до підпису.

Втім, небезпека полягає ще й в тому, що поки ви відірветеся на підпис, спільники обкрадуть ваші кишені. Аби уникнути афери, потрібно відмовляти тим, хто до вас звертається, та швидко крокувати геть, не зважаючи на прохання.

Нечесні ставки

Часто цю шахрайську схему можна зустріти біля Ейфелевої вежі чи Міланського собору. Вуличний шахрай пропонує зіграти в гру зі ставками: є кулька та кілька кубків. Кубки перемішуються, і завдання гравця – вгадати, під яким кубком кулька.

Навколо часто юрмляться люди, аби створити ілюзію чесності – та коли гравець робить ставку, кулька зникає, адже матч підлаштований. І якщо турист спробує повернути свої гроші, може зіштовхнутися із залякуванням чи навіть насильством від спільників шахрая.

Подарунки

Цей тип шахрайства широко поширений по всій Європі, а особливо у Римі – суть його полягає в тому, що шахраї пропонують "подарунки" – зазвичай невимушено зав'язують браслет чи стрічку. А коли жертва намагається піти з подарунком, продавець вимагає оплату, і може навіть зв'язатися із шахраями поблизу, аби залякати жертву та змусити заплатити.

До слова, раніше ми вже розповідали, які фрази англійською потрібно запам'ятати: вони допоможуть будь-де за кордоном.