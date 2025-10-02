1 жовтня уряд США частково припинив свою роботу. Через шатдаун смолоскип легендарної Статуї Свободи може згаснути.

Губернаторка Нью-Йорка Кеті Гокул заявила, що не планує виділяти державне фінансування для підтримки роботи Статуї. Що відомо про це рішення розповідає 24 Канал з посиланням на NY Post.

Читайте також У Мюнхені призупинили фестиваль Октоберфест: що сталося

Чи згасне Статуя Свободи у США?

Кеті Гокул повідомила, що демократи відхилили законопроєкт про короткострокове фінансування, який дозволив би зберегти утримання федерального уряду до 21 листопада, попри шатдаун.

Якщо культовий смолоскип Статуї Свободи згасне, це станеться через республіканців у Вашингтоні, які відмовилися від здорового глузду та покинули людей, яких вони представляють,

– заявила Гокул.

У нещодавній заяві губернаторка підкреслила, що потенційне припинення роботи уряду матиме далекосяжні наслідки, які вплинуть не лише на Статую Свободи, але й на робітників, малий бізнес та сім'ї як в межах штату, так і по всій країні.

Гокул підкреслила, що смолоскип може згаснути не через природні катаклізми, такі як шторми або повені, а в результаті закриття уряду, спровокованого президентом Дональдом Трампом і лідерами республіканців у Вашингтоні.

Що каже адміністрація Трампа?

Після того як губернаторка Кеті Гокул відмовилася запропонувати державну допомогу, адміністрація Трампа заявила, що залишить Статую Свободи та острів Елліс відкритими під час часткового припинення роботи уряду.

Завдяки лідерству президента Дональда Трампа й острів Елліс, і Статуя Свободи залишаються відкритими для відвідування американським народом,

– заявив речник МВС газеті The Post.

Що відомо про шатдаун у США?