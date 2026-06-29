Одна помилка пасажирів змушує літаки розвертатися: її роблять все частіше

Авіапасажирів все частіше попереджають про одну поширену помилку, що може призвести до дуже серйозних наслідків – аж до того, що літак розвернеться і повернеться в аеропорт.

Один популярний гаджет, що мандрівники беруть з собою через зручності, насправді може зіпсувати усю поїздку, попереджає The Mirror.

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З чим потрібно бути обережними в літаку?

Мовиться про повербанки, а також інші гаджети, що містять літієві батареї. Не всі мандрівники знають про правила щодо їхнього перевезення – а вони досить суворі. Дуже часто туристи помилково кладуть ці речі у багаж, а робити це категорично заборонено. Причина у тому, що саме ризик займання таких акумуляторів – це одна з найбільших загроз безпеці.

І протягом останнього року кількість випадків, коли такі пристрої виявляли в багажі, практично подвоїлася. І пасажири в середньому беруть з собою приблизно 4 такі пристрої на один рейс.

Тільки торік зафіксували практично 650 випадків, пов'язаних з літієвими батареями у багажі, і разом з кількістю самих приладів зросла й кількість випадків несправностей чи перегріву – аж до 206.

Як перевозити літієві батареї?

Повербанки та інші прилади з літій-іонними батареями завжди потрібно класти в ручну поклажу. Річ у тому, що якщо загоряння станеться в салоні літака, екіпаж може його досить швидко помітити й ліквідувати. Але ось пожежа у вантажному відсіку, де зберігається багаж – це вже значно суттєвіша загроза. Там пожежу можуть вчасно не помітити.

Наразі в середньому відбувається приблизно 2 інциденти з батареями на тиждень – і це призводить до затримок рейсів та створює чималі ризики для загальної безпеки. Наприклад, попереднього місяця через повербанк, що опинився в багажі, рейс easyJet був змушений змінити рейс.