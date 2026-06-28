Очевидці пишуть, що там доводиться чекати понад 12 годин під час аномальної спеки. Ситуацію для 24 Каналу прокоментував речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

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Що відбувається на кордоні?

За даними ДПСУ, черги з боку України та суміжних країн формуються через збільшення пасажиропотоку. Демченко зазначив, що на вихідних він зростає значно суттєвіше, порівняно з будніми днями.

За вчора (27 червня, – 24 Канал) мали найвищий показник перетину кордону в червні – 141 тисяча громадян, при цьому невеличка перевага йшла на в'їзд в Україну,

– підкреслив речник.

Він також додав, що найбільші черги фіксуються навпроти ПП "Краківець" і "Шегині". На інших напрямках великого скупчення немає.

Тим часом у мережі активно публікують відео безпосередньо з кордону. Зазначається, що люди очікують понад 12 годин. У черзі ПП "Краківець" налічували близько 260 автівок.

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Зауважимо, що ситуацію для людей ускладнює ще й аномальна спека, яка накрила Європу. Жителі Франції, Німеччини, Великої Британії, Швейцарії страждають від надзвичайно високих температур. У Франції навіть зафіксували близько 1000 смертей через спеку.

Що передувало появі черг на кордоні?

Раніше Польща попереджала про можливе тимчасове припинення оформлення автобусів на пункті пропуску "Шегині – Медика" через ремонт.

Згодом сторони домовилися не зупиняти оформлення впродовж літнього сезону. Водночас із 15 червня через ремонт тут фіксуються затримки, а автобуси можуть чекати на перетин кордону 8 – 12 годин.