Очевидцы пишут, что там приходится ждать более 12 часов в условиях аномальной жары. Ситуацию для 24 Канала прокомментировал пресс-секретарь Госпогранслужбы Андрей Демченко.

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Что происходит на границе?

По данным ГПСУ, очереди со стороны Украины и соседних стран образуются из-за увеличения пассажиропотока. Демченко отметил, что в выходные дни он растет значительно сильнее, чем в будние дни.

Вчера (27 июня, – 24 Канал) был зафиксирован самый высокий показатель пересечения границы в июне – 141 тысяча граждан, при этом небольшое преобладание наблюдалось при въезде в Украину,

– подчеркнул пресс-секретарь.

Он также добавил, что самые большие очереди наблюдаются напротив ПП "Краковец" и "Шегини". На других направлениях большого скопления людей нет.

Между тем в сети активно публикуют видео непосредственно с границы. Отмечается, что люди ожидают более 12 часов. В очереди на ПП "Краковец" насчитывалось около 260 автомобилей.

Очереди на польской границе: смотрите видео из сети

Отметим, что ситуацию для людей осложняет еще и аномальная жара, охватившая Европу. Жители Франции, Германии, Великобритании, Швейцарии страдают от чрезвычайно высоких температур. Во Франции даже зафиксировали около 1000 смертей из-за жары.

Что предшествовало появлению очередей на границе?

Ранее Польша предупреждала о возможном временном приостановлении оформления автобусов на пункте пропуска "Шегини – Медика" из-за ремонта.

Впоследствии стороны договорились не приостанавливать оформление в течение летнего сезона. В то же время с 15 июня из-за ремонта здесь фиксируются задержки, и автобусы могут ждать пересечения границы от 8 до 12 часов.