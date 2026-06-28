Про ситуацію у країні повідомило Французьке національне агентство охорони здоров'я.

Актуально Аномальна спека б'є рекорди й забирає людські життя: Європа страждає від нестерпної температури

Як спека забирає життя французів?

Французька національна організація здоров'я зазначила, що починаючи з 24 червня, у країні зафіксовано близько 1000 смертей, пов'язаних зі спекою. Зростання смертності здебільшого охопило райони, у яких було оголошено найвищий – червоний – рівень небезпеки через аномально високі температури.

Спека спричинила смерті різних груп населення, що підкреслює можливий вплив високих температур на всіх людей. При цьому 85 відсотків смертей фіксували серед людей віком 65 років і більше. До того ж, попередні дані можуть применшувати реальну кількість жертв.

Станом на 28 червня більшість території Франції вже не має такого високого рівня небезпеки. Хвиля спеки, натомість, продовжує рухатися на Схід. При цьому науковці наголошують, що така спека не виникла б, якби не згубна діяльність людей.

У Франції низку заходів, зокрема прайд-фестиваль і музичний фестиваль Solidays, скасували або перенесли, щоб не перевантажувати лікарні, які й так перебувають на межі можливостей, особливо в регіоні Парижа.

Зауважимо, Всесвітня метеорологічна організація поінформувала, що хвиля екстремальної спеки, що зародилася на Піренейському півострові, упродовж наступних двох тижнів пошириться на більшу частину Західної, Центральної та Південної Європи.

У багатьох країнах температура повітря перевищуватиме кліматичну норму на 3 – 10 градусів, а денні показники місцями сягатимуть понад 35 градусів. Метеорологи також прогнозують, що згодом епіцентр найінтенсивнішої спеки зміститься в напрямку Балканського півострова.