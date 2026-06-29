Один популярный гаджет, который путешественники берут с собой из соображений удобства, на самом деле может испортить всю поездку, предупреждает The Mirror.

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С чем нужно быть осторожными в самолете?

Речь идет о powerbank'ах, а также других гаджетах, содержащих литиевые батареи. Не все путешественники знают о правилах их перевозки – а они довольно строгие. Очень часто туристы по ошибке кладут эти вещи в багаж, а делать это категорически запрещено. Причина в том, что именно риск возгорания таких аккумуляторов — одна из самых серьезных угроз безопасности.

И за последний год количество случаев, когда такие устройства обнаруживали в багаже, практически удвоилось. При этом пассажиры в среднем берут с собой примерно 4 таких устройства на один рейс.

Только в прошлом году было зафиксировано почти 650 случаев, связанных с литиевыми батареями в багаже, и вместе с количеством самих устройств возросло и количество случаев неисправностей или перегрева — вплоть до 206.

Как перевозить литиевые батареи?

Внешние аккумуляторы и другие устройства с литий-ионными батареями всегда нужно класть в ручную кладь. Дело в том, что если возгорание произойдет в салоне самолета, экипаж сможет его достаточно быстро заметить и ликвидировать. Но вот пожар в грузовом отсеке, где хранится багаж, — это уже гораздо более серьезная угроза. Там пожар могут не заметить вовремя.

В настоящее время в среднем происходит около 2 инцидентов с батареями в неделю — и это приводит к задержкам рейсов и создает немалые риски для общей безопасности. Например, в прошлом месяце из-за powerbank, оказавшегося в багаже, рейс easyJet был вынужден изменить маршрут.