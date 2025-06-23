Не вдягайте це: гламурний одяг створив туристці проблеми в аеропорту

З наближенням сезону відпусток мандрівники готуються до довгих черг на пунктах контролю безпеки в аеропортах. Зокрема, проблеми часто можуть виникати через, здавалося б, нешкідливі предмети, в тому числі тренди в одязі.

У цьому на своєму досвіді переконалася мандрівниця Даніель Кейт Роу, яку підвів гламурний велюровий костюм зі стразами. Історію інциденту розповідає 24 Канал з посиланням на Daily Express

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Гламур – не завжди для аеропорту

Молода мандрівниця вважає, що вибір модного і зручного вбрання має важливе значення, як в самій відпустці, так і в аеропорту. Для свого нещодавнього перельоту з аеропорту Манчестера до Пальми вона обрала спортивний костюм Juicy Couture, який вважає ідеальним вибором для подорожей.

Даніель розповіла, що її досвід почався без жодних очевидних проблем. Однак перші сигнали тривоги виникли, коли вона поклала свою спортивну куртку у спеціальний кошик перед проходженням через охорону.

Людина, що відповідає за кошики, запитала мене: "У вас такі ж штани, як це?", вказуючи на стрази "Juicy" на спині мого спортивного костюма. Я відповіла "Так". Вони посміхнулися і сказали, що мене точно зупинять, коли я пройду через сканери,

– зазначила дівчина.

Так і сталося. Під час перевірки на безпеку сканер подав сигнал про підозрілий предмет. В результаті її зупинили для більш ретельної перевірки – запитали, чи є у неї в кишенях якісь предмети, перш ніж направити на огляд взуття.

В результаті співробітник служби безпеки порекомендував Даніель утриматися від носіння цього спортивного костюма в аеропорту в майбутньому.

При цьому дівчина стверджує, що вона не єдина, хто стикається з проблемами в аеропортах через подібний одяг, оскільки кілька інших жінок поділилися в соціальних мережах власним досвідом.

Тим часом стюардеса розповіла, чому не варто мінятися місцями в літаку.